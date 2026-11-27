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Отчеты решат все: российский рынок балансирует между ростом и падением

Отчеты решат все: российский рынок балансирует между ростом и падением - 27.11.2026, ПРАЙМ

Отчеты решат все: российский рынок балансирует между ростом и падением

Российский рынок акций незначительно растет в первые часы торгов пятницы в ожидании публикации финансовой отчетности ряда компаний, следует из данных Московской | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T11:18+0300

2026-11-27T11:18+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно растет в первые часы торгов пятницы в ожидании публикации финансовой отчетности ряда компаний, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.47 мск повышается на 0,16% относительно предыдущего закрытия, до 2 340,17 пункта. В лидерах роста капитализации - акции "Норникеля" (+1,43%), "Эн+" (+1,38%), "Полюса" (+1,3%), НЛМК (+1,25%), "Русагро" (+1,11%). Покупки с утра наблюдаются, в частности в золотодобывающих компаниях при росте цен на драгоценный металл от годовых минимумов, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". При этом акции "Циана" дешевеют на 5,33%. Ранее в пятницу компания сообщила, что сменила основных акционеров: 21,97% приобрело ООО "Технологии недвижимости", 21,41% - "Атон Холдинг", вышли из капитала структуры нескольких крупных акционеров. Также в лидерах снижения стоимости - МТС (−0,61%), ВК (−0,58%), "Позитива" (−0,35%), Московской биржи (−0,34%). "В начале основной торговой сессии российский фондовый рынок настроен на незначительные изменения и будет ждать публикации многочисленных финансовых отчетов, запланированных на пятницу. В частности, промежуточные финансовые результаты по МСФО за 2026 год ожидаются от "Газпрома", ВТБ, "Транснефти", "Русгидро" и "Интер РАО", - комментирует Кожухова. Некоторую поддержку сегодня может оказать пытающийся подрастать рынок нефти, не исключает Евгений Локтюхов из ПСБ. Рынок в целом готов завершить неделю с незначительными изменениями и остается в ожидании определения следующей даты трехсторонних переговоров по поводу Украины, добавляет Кожухова. "Рынок акций и технически, и конъюнктурно смотрится весьма уязвимо. В отсутствие значимых новостей индекс Мосбиржи может продолжить тяготеть... к зоне 2280-2300 пунктов, выступающей, по нашему мнению, ближайшей поддержкой", - заключает Локтюхов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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рынок, торги, акции, мосбиржа, россия