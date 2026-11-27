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Российский рынок акций растет на фоне восстановления цен на нефть
Российский рынок акций растет на фоне восстановления цен на нефть - 27.11.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет на фоне восстановления цен на нефть
Российский рынок акций днем пятницы демонстрирует рост более чем на 1% при поддержке восстановления цен на нефть и металлы, следует из данных торгов и... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T15:24+0300
2026-11-27T15:24+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций днем пятницы демонстрирует рост более чем на 1% при поддержке восстановления цен на нефть и металлы, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.05 мск рос на 1,02% - до 2360,46 пункта.
Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,28%, до 91,93 доллара за баррель.
"Определенную поддержку отечественным акциям оказывают продолжающийся подъем цен на нефть из-за опасений по поводу поставок энергоносителей из ближневосточного региона, а также заметное общее улучшение настроений на мировых рынках", - комментирует Игорь Додонов из ФГ "Финам".
Кроме того, инвесторы реагируют на отдельные корпоративные новости, отметил он.
"Восстановление цен на нефть и металлы на глобальных рынках оказывает поддержку фондовым индексам… На этом фоне опережающую динамику показывает индекс Мосбиржи металлов и добычи", - рассказали аналитики "Цифра брокер".
В лидерах роста - акции Московского кредитного банка (+4,15%), "Газпрома" (+2,72%), "ЭН+ГРУП" (+2,71%), "Полюса" (+2,51%), "Хэдхантера" (+2,41%).
"Акции "Евротранса" остаются под давлением в преддверии делистинга. По данным Мосбиржи, последним днем торгов акциями в основном режиме станет 25 декабря", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global.
В лидерах снижения - акции "Циана" (−4,95%), "ИнтерРАО" (−0,99%), "МТС" (−0,12%).
Прогноз Чернова по индексу Мосбиржи на оставшуюся часть торгов составляет 2330-2370 пунктов.
"Что касается рынка в целом, то в отсутствие негативных сюрпризов индекс Мосбиржи может восстановиться в направлении 2408 пунктов, которому соответствует динамическая поддержка в виде 50-дневного скользящего среднего", - считают аналитики из "Цифра брокер".
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рынок, торги, акции, владимир чернов, игорь додон, мосбиржа, финам, фг "финам"
Рынок, Торги, Акции, Владимир Чернов, Игорь Додон, Мосбиржа, Финам, ФГ "ФИНАМ"
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций днем пятницы демонстрирует рост более чем на 1% при поддержке восстановления цен на нефть и металлы, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.05 мск рос на 1,02% - до 2360,46 пункта.
Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,28%, до 91,93 доллара за баррель.
"Определенную поддержку отечественным акциям оказывают продолжающийся подъем цен на нефть из-за опасений по поводу поставок энергоносителей из ближневосточного региона, а также заметное общее улучшение настроений на мировых рынках", - комментирует Игорь Додонов из ФГ "Финам".
Кроме того, инвесторы реагируют на отдельные корпоративные новости, отметил он.
"Восстановление цен на нефть и металлы на глобальных рынках оказывает поддержку фондовым индексам… На этом фоне опережающую динамику показывает индекс Мосбиржи металлов и добычи", - рассказали аналитики "Цифра брокер".
В лидерах роста - акции Московского кредитного банка (+4,15%), "Газпрома" (+2,72%), "ЭН+ГРУП" (+2,71%), "Полюса" (+2,51%), "Хэдхантера" (+2,41%).
"Акции "Евротранса" остаются под давлением в преддверии делистинга. По данным Мосбиржи, последним днем торгов акциями в основном режиме станет 25 декабря", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global.
В лидерах снижения - акции "Циана" (−4,95%), "ИнтерРАО" (−0,99%), "МТС" (−0,12%).
Прогноз Чернова по индексу Мосбиржи на оставшуюся часть торгов составляет 2330-2370 пунктов.
"Что касается рынка в целом, то в отсутствие негативных сюрпризов индекс Мосбиржи может восстановиться в направлении 2408 пунктов, которому соответствует динамическая поддержка в виде 50-дневного скользящего среднего", - считают аналитики из "Цифра брокер".