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Российский рынок акций вырос за основную сессию и за неделю
Российский рынок акций вырос за основную сессию и за неделю - 27.11.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос за основную сессию и за неделю
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,28% и на 0,56% за неделю, следует из данных Московской биржи. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T19:28+0300
2026-11-27T19:28+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,28% и на 0,56% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,28%, до 2366,53 пункта. За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 0,56%.
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акции, рынок, россия, мосбиржа
Акции, Рынок, РОССИЯ, Мосбиржа
Российский рынок акций вырос за основную сессию и за неделю
Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,28% и на 0,56% за неделю
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную сессию вырос на 1,28% и на 0,56% за неделю, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,28%, до 2366,53 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 0,56%.