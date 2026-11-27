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"В геополитике новостная пауза": рынок акций вырос на 1,28%

"В геополитике новостная пауза": рынок акций вырос на 1,28% - 27.11.2026, ПРАЙМ

"В геополитике новостная пауза": рынок акций вырос на 1,28%

Российский рынок по итогам основной сессии пятницы вырос более чем на 1%, поднявшись выше уровня 2350 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T20:05+0300

2026-11-27T20:05+0300

2026-11-27T20:09+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок по итогам основной сессии пятницы вырос более чем на 1%, поднявшись выше уровня 2350 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,28%, до 2366,53 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,04%, до 885,96 пункта, долларовый РТС - на 1,10%, до 906,14 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. За неделю индекс Мосбиржи повысился на 0,56%, индекс Мосбиржи в юанях опустился на 0,81%, долларовый РТС поднялся на 0,46%. Российский рынок акций в основные торги пятницы демонстрировал преимущественно повышательную тенденцию, которая резко усилилась в середине дня. В итоге индекс Мосбиржи смог уйти выше уровня 2350 пунктов. "В геополитике новостная пауза. Рынок ждет деталей следующего раунда мирных переговоров по Украине. Определенность по этому вопросу может локально приободрить инвесторов", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В частности, подорожали бумаги "Газпрома" (+3%), НЛМК (+2,9%), "ЭН+ГРУП" (+3%). Акции "Самолета" выросли на 5,3% до 297,9 рубля на фоне новости о цене выкупа акций в размере 326,92 рубля для акционеров, не согласных с крупной сделкой, которую вынесут на собрание 29 декабря, отмечает Екатерина Крылова из ПСБ. Подешевели акции "Интер РАО" (-0,9%), Мосбиржи (-0,3%). Акции "Циана" (-10%) рухнули после сообщений о том, что в компании сменились основные акционеры: 21,97% компании приобрело ООО "Технологии недвижимости", 21,41% - "Атон Холдинг", вышли из капитала группы структуры Дмитрия Крюкова, Дмитрия Демина и Максима Мельникова. Стоимость нефти к 19.39 мск падала на 1,8% до 90 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3% - до 104 пунктов. Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии стабилизировались в плюсе и вернулись к сопротивлениям 2370 пунктов и 910 пунктов соответственно, очевидно, реагируя в том числе на сообщения западных СМИ об ожидаемых переговорах по украинскому кризису в ближайшие дни, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "На неделе российские индикаторы отступили от минимумов с октября и района поддержек 2300 пунктов и 880 пунктов соответственно, но все еще показывают краткосрочную слабость. В ближайшие дни инвесторы продолжат реагировать главным образом на геополитические и корпоративные сигналы", - добавляет она. На предстоящей неделе ожидается основное движение рынка на подступах к 2400 пунктам по индексу Мосбиржи, полагает Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Анализ динамики и оборотов торгов подсказывает, что на массированные продажи рынок не настроен. Скорее, имеет место выжидательная позиция – все ждут объявления и деталей нового раунда переговоров по Украине. Определенность по этому вопросу легко вынесет бенчмарк выше 2400 пунктам. В противном случае нас ждет боковик", - добавляет он.

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рынок, индексы, россия, украина, сша, елена кожухова, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"