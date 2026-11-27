https://1prime.ru/20261127/sammit-875607353.html
Саммит Евросоюза оказался под угрозой срыва
Саммит Евросоюза оказался под угрозой срыва - 27.11.2026, ПРАЙМ
Саммит Евросоюза оказался под угрозой срыва
Саммит Евросоюза в Брюсселе оказался под угрозой срыва из-за отказа ряда стран участвовать в консультациях по многолетнему бюджету на 2028–2034 годы в небольших | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T00:34+0300
2026-11-27T00:34+0300
2026-11-27T00:34+0300
мировая экономика
брюссель
швеция
дания
ес
евросовет
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875607353.jpg?1795728862
БРЮССЕЛЬ, 27 ноя - ПРАЙМ. Саммит Евросоюза в Брюсселе оказался под угрозой срыва из-за отказа ряда стран участвовать в консультациях по многолетнему бюджету на 2028–2034 годы в небольших группах, организованных председателем Евросовета Антониу Коштой, сообщили журналистам источники, близкие к переговорам.
По их данным, "Финляндия, Швеция, Дания и Австрия, выступающие за ограничение расходов бюджета ЕС, фактически отказались участвовать в предложенном формате консультаций".
При этом Кошта, несмотря ни на что, продолжает в настоящее время консультации и проводит встречи с другими странами.
Ранее Кошта организовал серию консультаций с отдельными группами государств, пытаясь сблизить позиции сторонников бюджетной экономии и стран, выступающих против сокращения финансирования сельского хозяйства и регионального развития.
При этом достижение окончательного соглашения по многолетнему бюджету на нынешнем саммите изначально не ожидалось. Основной задачей переговоров было сближение позиций государств ЕС.
брюссель
швеция
дания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, брюссель, швеция, дания, ес, евросовет
Мировая экономика, Брюссель, ШВЕЦИЯ, ДАНИЯ, ЕС, Евросовет
БРЮССЕЛЬ, 27 ноя - ПРАЙМ. Саммит Евросоюза в Брюсселе оказался под угрозой срыва из-за отказа ряда стран участвовать в консультациях по многолетнему бюджету на 2028–2034 годы в небольших группах, организованных председателем Евросовета Антониу Коштой, сообщили журналистам источники, близкие к переговорам.
По их данным, "Финляндия, Швеция, Дания и Австрия, выступающие за ограничение расходов бюджета ЕС, фактически отказались участвовать в предложенном формате консультаций".
При этом Кошта, несмотря ни на что, продолжает в настоящее время консультации и проводит встречи с другими странами.
Ранее Кошта организовал серию консультаций с отдельными группами государств, пытаясь сблизить позиции сторонников бюджетной экономии и стран, выступающих против сокращения финансирования сельского хозяйства и регионального развития.
При этом достижение окончательного соглашения по многолетнему бюджету на нынешнем саммите изначально не ожидалось. Основной задачей переговоров было сближение позиций государств ЕС.