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Саммит Евросоюза оказался под угрозой срыва

Саммит Евросоюза оказался под угрозой срыва - 27.11.2026, ПРАЙМ

Саммит Евросоюза оказался под угрозой срыва

Саммит Евросоюза в Брюсселе оказался под угрозой срыва из-за отказа ряда стран участвовать в консультациях по многолетнему бюджету на 2028–2034 годы в небольших | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T00:34+0300

2026-11-27T00:34+0300

2026-11-27T00:34+0300

мировая экономика

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БРЮССЕЛЬ, 27 ноя - ПРАЙМ. Саммит Евросоюза в Брюсселе оказался под угрозой срыва из-за отказа ряда стран участвовать в консультациях по многолетнему бюджету на 2028–2034 годы в небольших группах, организованных председателем Евросовета Антониу Коштой, сообщили журналистам источники, близкие к переговорам. По их данным, "Финляндия, Швеция, Дания и Австрия, выступающие за ограничение расходов бюджета ЕС, фактически отказались участвовать в предложенном формате консультаций". При этом Кошта, несмотря ни на что, продолжает в настоящее время консультации и проводит встречи с другими странами. Ранее Кошта организовал серию консультаций с отдельными группами государств, пытаясь сблизить позиции сторонников бюджетной экономии и стран, выступающих против сокращения финансирования сельского хозяйства и регионального развития. При этом достижение окончательного соглашения по многолетнему бюджету на нынешнем саммите изначально не ожидалось. Основной задачей переговоров было сближение позиций государств ЕС.

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мировая экономика, брюссель, швеция, дания, ес, евросовет