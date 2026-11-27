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В США вырос спрос на реставрацию старинных русских самоваров

В США вырос спрос на реставрацию старинных русских самоваров - 27.11.2026, ПРАЙМ

В США вырос спрос на реставрацию старинных русских самоваров

Спрос на реставрацию старинных русских самоваров заметно вырос в США в последние годы, рассказала РИА Новости коллекционер и реставратор из Пенсильвании Ольга... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T09:50+0300

2026-11-27T09:50+0300

2026-11-27T09:50+0300

общество

сша

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ВАШИНГТОН, 27 ноя – ПРАЙМ, Дмитрий Злодорев. Спрос на реставрацию старинных русских самоваров заметно вырос в США в последние годы, рассказала РИА Новости коллекционер и реставратор из Пенсильвании Ольга Баранова. "У меня постоянно лист ожидания на реставрацию – 20 человек или более. Поскольку у меня трое детей, я занимаюсь этим в свободное время и в свое удовольствие", - сказала Баранова, добавив, что реставрация - это трудоемкий процесс, так как работа над одним самоваром занимает не один день. Она отметила, что работает в том числе и с дореволюционными экземплярами, которым дает новую жизнь. "Я реставрирую и самовары царских времен. Возвращаю их к жизни целиком и полностью, делаю все, начиная с рихтования, и восстанавливаю запчасти в том числе", - отметила она. Баранова обратила внимание, что американцы и русские по-разному подходят к реставрации. "Американцам не нужна полная реставрация – достаточно просто почистить, отполировать и покрыть лаком, чтобы он стоял и не пачкался. А русские хотят, чтобы самовар был в рабочем состоянии", – рассказала она. Для многих семей речь идет не просто о старинном предмете. Баранова рассказывает, что потомки эмигрантов помнят самовары своих бабушек и дедушек, а в некоторых семьях их передавали из поколения в поколение как реликвию. "Англоязычные люди, в третьем-четвертом поколении, рассказывали, что у бабушек, у дедушек были самовары, и они это помнят. Для них это семейные реликвии, которые передаются из поколения в поколение. Кто-то говорил, что дедушка уезжал из России и взял с собой только самое ценное, в том числе и самовар", - добавила реставратор.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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