https://1prime.ru/20261127/samovary-875615947.html
В США вырос спрос на реставрацию старинных русских самоваров
В США вырос спрос на реставрацию старинных русских самоваров - 27.11.2026, ПРАЙМ
В США вырос спрос на реставрацию старинных русских самоваров
Спрос на реставрацию старинных русских самоваров заметно вырос в США в последние годы, рассказала РИА Новости коллекционер и реставратор из Пенсильвании Ольга... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T09:50+0300
2026-11-27T09:50+0300
2026-11-27T09:50+0300
общество
сша
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875615947.jpg?1795762203
ВАШИНГТОН, 27 ноя – ПРАЙМ, Дмитрий Злодорев. Спрос на реставрацию старинных русских самоваров заметно вырос в США в последние годы, рассказала РИА Новости коллекционер и реставратор из Пенсильвании Ольга Баранова. "У меня постоянно лист ожидания на реставрацию – 20 человек или более. Поскольку у меня трое детей, я занимаюсь этим в свободное время и в свое удовольствие", - сказала Баранова, добавив, что реставрация - это трудоемкий процесс, так как работа над одним самоваром занимает не один день. Она отметила, что работает в том числе и с дореволюционными экземплярами, которым дает новую жизнь. "Я реставрирую и самовары царских времен. Возвращаю их к жизни целиком и полностью, делаю все, начиная с рихтования, и восстанавливаю запчасти в том числе", - отметила она. Баранова обратила внимание, что американцы и русские по-разному подходят к реставрации. "Американцам не нужна полная реставрация – достаточно просто почистить, отполировать и покрыть лаком, чтобы он стоял и не пачкался. А русские хотят, чтобы самовар был в рабочем состоянии", – рассказала она. Для многих семей речь идет не просто о старинном предмете. Баранова рассказывает, что потомки эмигрантов помнят самовары своих бабушек и дедушек, а в некоторых семьях их передавали из поколения в поколение как реликвию. "Англоязычные люди, в третьем-четвертом поколении, рассказывали, что у бабушек, у дедушек были самовары, и они это помнят. Для них это семейные реликвии, которые передаются из поколения в поколение. Кто-то говорил, что дедушка уезжал из России и взял с собой только самое ценное, в том числе и самовар", - добавила реставратор.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , сша
ВАШИНГТОН, 27 ноя – ПРАЙМ, Дмитрий Злодорев. Спрос на реставрацию старинных русских самоваров заметно вырос в США в последние годы, рассказала РИА Новости коллекционер и реставратор из Пенсильвании Ольга Баранова.
"У меня постоянно лист ожидания на реставрацию – 20 человек или более. Поскольку у меня трое детей, я занимаюсь этим в свободное время и в свое удовольствие", - сказала Баранова, добавив, что реставрация - это трудоемкий процесс, так как работа над одним самоваром занимает не один день.
Она отметила, что работает в том числе и с дореволюционными экземплярами, которым дает новую жизнь.
"Я реставрирую и самовары царских времен. Возвращаю их к жизни целиком и полностью, делаю все, начиная с рихтования, и восстанавливаю запчасти в том числе", - отметила она.
Баранова обратила внимание, что американцы и русские по-разному подходят к реставрации.
"Американцам не нужна полная реставрация – достаточно просто почистить, отполировать и покрыть лаком, чтобы он стоял и не пачкался. А русские хотят, чтобы самовар был в рабочем состоянии", – рассказала она.
Для многих семей речь идет не просто о старинном предмете. Баранова рассказывает, что потомки эмигрантов помнят самовары своих бабушек и дедушек, а в некоторых семьях их передавали из поколения в поколение как реликвию.
"Англоязычные люди, в третьем-четвертом поколении, рассказывали, что у бабушек, у дедушек были самовары, и они это помнят. Для них это семейные реликвии, которые передаются из поколения в поколение. Кто-то говорил, что дедушка уезжал из России и взял с собой только самое ценное, в том числе и самовар", - добавила реставратор.