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Число самозанятых в Москве превысило 2,5 миллиона человек

Число самозанятых в Москве превысило 2,5 миллиона человек - 27.11.2026, ПРАЙМ

Число самозанятых в Москве превысило 2,5 миллиона человек

Количество самозанятых в Москве превысило 2,5 миллиона человек, это 14% от общего числа зарегистрированных в России самозанятых, сообщается на сайте мэра и... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T12:45+0300

2026-11-27T12:45+0300

2026-11-27T12:45+0300

россия

общество

москва

самозанятые

бизнес

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Количество самозанятых в Москве превысило 2,5 миллиона человек, это 14% от общего числа зарегистрированных в России самозанятых, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Количество плательщиков налога на профессиональный доход в столице превысило 2,5 миллиона человек по состоянию на 1 октября 2026 года. Это 14% от общего числа зарегистрированных в России самозанятых", - говорится в сообщении. Как уточнила руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, чьи слова приводятся в сообщении, все больше москвичей выбирают самозанятость как удобный способ начать собственный бизнес, так, за девять месяцев 2026 года в столице зарегистрировались почти 250 тысяч новых плательщиков налога на профессиональный доход. "Самозанятые работают в самых разных сферах столичной экономики — от дизайна и ИТ-услуг до репетиторства и транспортных перевозок. Мы видим, как все больше горожан успешно реализуют себя в этом статусе... Москва помогает самозанятым эффективно интегрироваться в городскую экономику, предоставляя им разнообразные условия для развития - от удобных цифровых сервисов до образовательных программ", - добавила она. Отмечается, что наиболее популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, являются пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг. С января по октябрь 2026 года столичные плательщики налога на профессиональный доход выдали клиентам 194,6 миллиона чеков. Средний размер чека, по данным на конец сентября составил 2827 рублей. "За девять месяцев самозанятые перечислили в бюджет Москвы более 16,4 миллиарда рублей — на 7% больше, чем за тот же период 2025 года. За время действия налогового режима в столичный бюджет поступило свыше 76 миллиардов рублей налога на профессиональный доход", - подчеркивается в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , москва, самозанятые, бизнес