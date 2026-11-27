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"Сбер" научил ИИ находить ошибки доступности приложений для незрячих

"Сбер" научил ИИ находить ошибки доступности приложений для незрячих - 27.11.2026, ПРАЙМ

"Сбер" научил ИИ находить ошибки доступности приложений для незрячих

"Сбер" научил искусственный интеллект выявлять ошибки доступности мобильных приложений для незрячих и слабовидящих людей, сообщает банк. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T09:16+0300

2026-11-27T09:16+0300

2026-11-27T09:18+0300

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финансы

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Сбер" научил искусственный интеллект выявлять ошибки доступности мобильных приложений для незрячих и слабовидящих людей, сообщает банк. "Сбер" представил собственную разработку на базе ИИ, которая автоматически выявляет ошибки доступности мобильных приложений для незрячих и слабовидящих пользователей", - говорится в пресс-релизе. Так, сегодня незрячие люди могут пользоваться смартфонами благодаря программам, которые озвучивают содержимое экрана, но если таких требований нет, то элементы могут распознаваться неправильно. Поэтому в основе нового инструмента лежит модель компьютерного зрения, которая анализирует изображение экрана и сопоставляет его с техническими данными об элементах интерфейса. В дальнейшем "Сбер" рассчитывает расширить применение технологии на другие сервисы своей экосистемы, а в перспективе - предложить ее внешнему рынку.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, банки, финансы