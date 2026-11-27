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"Сбер" выпустил открытые ИИ-модели распознавания речи для 21 языка

"Сбер" выпустил открытые ИИ-модели распознавания речи для 21 языка - 27.11.2026, ПРАЙМ

"Сбер" выпустил открытые ИИ-модели распознавания речи для 21 языка

"Сбер" выпустил две новые открытые ИИ-модели распознавания речи не только для русского и английского языков, но и для 21 наиболее распространенного языка в... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T13:57+0300

2026-11-27T13:57+0300

2026-11-27T13:57+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Сбер" выпустил две новые открытые ИИ-модели распознавания речи не только для русского и английского языков, но и для 21 наиболее распространенного языка в странах СНГ и Европы, сообщает банк. "Сбер" выпустил две новые открытые модели распознавания речи для русского и английского языков и для 21 языка, включая самые распространенные в странах СНГ и Европы", - говорится в пресс-релизе. Так, обе ИИ-модели распознают речь в реальном времени: текст появляется, пока человек говорит. Также модели нового семейства поддерживают и потоковый режим: текст расшифровывается в процессе диктовки, а баланс между скоростью отклика и точностью можно настроить. Для максимального качества распознавания речи обе модели также можно использовать для офлайн-расшифровки аудиофайлов с пунктуацией и оформлением чисел. "Мы хотим, чтобы ИИ понимал людей так, как они на самом деле говорят: на родном языке, с профессиональным жаргоном и в реальном времени", - подчеркнул технический директор фундаментальных моделей "ГигаЧат" Федор Минькин, его слова приводятся в сообщении.

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