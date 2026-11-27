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Новый тренд мошенников раскрыли в "Сбере": звонят реже, но атакуют детей
Новый тренд мошенников раскрыли в "Сбере": звонят реже, но атакуют детей - 27.11.2026, ПРАЙМ
Новый тренд мошенников раскрыли в "Сбере": звонят реже, но атакуют детей
Количество мошеннических звонков клиентам Сбербанка в этом году снизилось, но ежедневно фиксируется до 1,4 миллиона таких звонков, рассказал журналистам зампред | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T14:05+0300
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Количество мошеннических звонков клиентам Сбербанка в этом году снизилось, но ежедневно фиксируется до 1,4 миллиона таких звонков, рассказал журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов в кулуарах конференции AI Journey."Мы сегодня фиксируем до 1,4 миллиона звонков на клиентов Сбера ежедневно. Количество в день сократилось", — сказал он.На горизонте уходящего года у мошенников наметился новый тренд — таргетированные кибератаки на детей и подростков. Внимание к молодежи увеличилось почти втрое, подчеркнул Кузнецов."Вектор еще сместился в сторону подростков, молодежи и детей. И мы отмечаем именно в 2026 году, что это новый тренд, когда таргетированно идут атаки на детей, которые имеют мобильные телефоны, доступы в интернет", — сказал Кузнецов. По его словам, атаки связаны с принуждением детей совершать преступления, например красть у родителей ценные вещи. Конференция AI Journey проходит 26–28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсуждают практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций.
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Банки, МОСКВА, Сбербанк, Финансы
Новый тренд мошенников раскрыли в "Сбере": звонят реже, но атакуют детей
Сбербанк:
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Количество мошеннических звонков клиентам Сбербанка в этом году снизилось, но ежедневно фиксируется до 1,4 миллиона таких звонков, рассказал журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов в кулуарах конференции AI Journey.
"Мы сегодня фиксируем до 1,4 миллиона звонков на клиентов Сбера ежедневно. Количество в день сократилось", — сказал он.
На горизонте уходящего года у мошенников наметился новый тренд — таргетированные кибератаки на детей и подростков. Внимание к молодежи увеличилось почти втрое, подчеркнул Кузнецов.
"Вектор еще сместился в сторону подростков, молодежи и детей. И мы отмечаем именно в 2026 году, что это новый тренд, когда таргетированно идут атаки на детей, которые имеют мобильные телефоны, доступы в интернет", — сказал Кузнецов.
По его словам, атаки связаны с принуждением детей совершать преступления, например красть у родителей ценные вещи.
Конференция AI Journey проходит 26–28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве
. Участники обсуждают практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций.