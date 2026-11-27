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Сбербанк предупредил о новых мошеннических схемах в преддверии Нового года

Сбербанк предупредил о новых мошеннических схемах в преддверии Нового года - 27.11.2026, ПРАЙМ

Сбербанк предупредил о новых мошеннических схемах в преддверии Нового года

Сбербанк ожидает появление новых сценариев обмана жертв, связанных с новогодней активностью граждан, предупредил зампред правления банка Станислав Кузнецов. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T12:25+0300

2026-11-27T12:25+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает появление новых сценариев обмана жертв, связанных с новогодней активностью граждан, предупредил зампред правления банка Станислав Кузнецов. "Очевидно, мы ожидаем появление новых мошеннических схем в преддверии новогодних праздников", - сказал он журналистам. По его словам, любые новогодние праздники - это всплеск активности людей, они покупают подарки и тратят больше средств. "В условиях повышенного спроса возникают и новые сценарии у мошенников", - пояснил Кузнецов.

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бизнес, финансы, банки, сбербанк, мошенники