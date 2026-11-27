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В Сбербанке рассказали о применении ИИ мошенниками

В Сбербанке рассказали о применении ИИ мошенниками - 27.11.2026, ПРАЙМ

В Сбербанке рассказали о применении ИИ мошенниками

Применение искусственного интеллекта (ИИ) мошенниками отличает уходящий год - сегодня это уже обыденность, рассказал журналистам заместитель председателя... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T12:28+0300

2026-11-27T12:28+0300

2026-11-27T12:28+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Применение искусственного интеллекта (ИИ) мошенниками отличает уходящий год - сегодня это уже обыденность, рассказал журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "По сути сегодня, применение ИИ на стороне мошенников отличает 2026 год от всех других. Сегодня это стало обыденностью", - сказал он. Так, по его мнению, ситуация настолько изменилась, что сегодня мошенник выбирает фамилию жертвы, и через несколько секунд у него появляется индивидуальный сценарий, подобранный специально под эту жертву. Более того, искусственный интеллект, который работает за мошенника, также предлагает варианты, которые помогут убедить жертву ему довериться мошеннику. При этом Сбербанк в свою очередь сам использует искусственный интеллект, который позволяет обнаруживать эти схемы и "хеджировать эти риски на уровне контактов и технологий", заключил Кузнецов.

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технологии, финансы, банки, сбербанк