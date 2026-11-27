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Сбербанк предотвратил хищение более 300 миллиардов рублей средств клиентов

Сбербанк предотвратил хищение более 300 миллиардов рублей средств клиентов - 27.11.2026, ПРАЙМ

Сбербанк предотвратил хищение более 300 миллиардов рублей средств клиентов

Сбербанк предотвратил хищение более 300 миллиардов рублей средств клиентов за 10 месяцев текущего года, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T12:41+0300

2026-11-27T12:41+0300

2026-11-27T12:47+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк предотвратил хищение более 300 миллиардов рублей средств клиентов за 10 месяцев текущего года, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов. "За 10 месяцев "Сбер" предотвратил хищение более 300 миллиардов рублей средств клиентов", - сказал он журналистам в кулуарах конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey). По его словам, в 2026 году появился новый тренд - таргетированно идут атаки на детей, которые имеют мобильные телефоны и доступ в интернет. Кузнецов пояснил, что атаки мошенников не всегда связаны с банковскими счетами детей. "У них управляемых счетов еще нет. Детей принуждают совершать преступления, внешние деяния, иногда и преступного характера", - уточнил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, россия, сбербанк