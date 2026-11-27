https://1prime.ru/20261127/sberbank-875625699.html
Сбербанк предотвратил хищение более 300 миллиардов рублей средств клиентов
Сбербанк предотвратил хищение более 300 миллиардов рублей средств клиентов - 27.11.2026, ПРАЙМ
Сбербанк предотвратил хищение более 300 миллиардов рублей средств клиентов
Сбербанк предотвратил хищение более 300 миллиардов рублей средств клиентов за 10 месяцев текущего года, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T12:41+0300
2026-11-27T12:41+0300
2026-11-27T12:47+0300
финансы
банки
россия
сбербанк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875625699.jpg?1795772821
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк предотвратил хищение более 300 миллиардов рублей средств клиентов за 10 месяцев текущего года, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов. "За 10 месяцев "Сбер" предотвратил хищение более 300 миллиардов рублей средств клиентов", - сказал он журналистам в кулуарах конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey). По его словам, в 2026 году появился новый тренд - таргетированно идут атаки на детей, которые имеют мобильные телефоны и доступ в интернет. Кузнецов пояснил, что атаки мошенников не всегда связаны с банковскими счетами детей. "У них управляемых счетов еще нет. Детей принуждают совершать преступления, внешние деяния, иногда и преступного характера", - уточнил он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, сбербанк
Финансы, Банки, РОССИЯ, Сбербанк
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк предотвратил хищение более 300 миллиардов рублей средств клиентов за 10 месяцев текущего года, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"За 10 месяцев "Сбер" предотвратил хищение более 300 миллиардов рублей средств клиентов", - сказал он журналистам в кулуарах конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey).
По его словам, в 2026 году появился новый тренд - таргетированно идут атаки на детей, которые имеют мобильные телефоны и доступ в интернет.
Кузнецов пояснил, что атаки мошенников не всегда связаны с банковскими счетами детей. "У них управляемых счетов еще нет. Детей принуждают совершать преступления, внешние деяния, иногда и преступного характера", - уточнил он.