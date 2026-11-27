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Сбербанк назвал долю трансграничного мошенничества в предотвращенных схемах

Сбербанк назвал долю трансграничного мошенничества в предотвращенных схемах - 27.11.2026, ПРАЙМ

Сбербанк назвал долю трансграничного мошенничества в предотвращенных схемах

Свыше 90% предотвращенных Сбербанком схем приходится на трансграничное мошенничество, заявил журналистам в кулуарах конференции AI Journey зампред Сбербанка... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T13:30+0300

2026-11-27T13:30+0300

2026-11-27T13:30+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Свыше 90% предотвращенных Сбербанком схем приходится на трансграничное мошенничество, заявил журналистам в кулуарах конференции AI Journey зампред Сбербанка Станислав Кузнецов. "Смотрите, мы считаем, что подавляющее большинство это все-таки трансграничное мошенничество, подавляющее большинство, то есть это больше 90%", - сказал он, отвечая на вопрос, какой процент из общего объема предотвращенных банком кибермошеннических схем сегодня приходится на трансграничное мошенничество. Кузнецов также отметил, что Сбербанк за 10 месяцев нынешнего года предотвратил хищение мошенниками у своих клиентов более 300 миллиардов рублей.

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