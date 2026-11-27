https://1prime.ru/20261127/sberbank-875628890.html

Сбербанк отметил сокращение кибермошенничества в текущем году на 25-27%

Сбербанк отметил сокращение кибермошенничества в текущем году на 25-27% - 27.11.2026, ПРАЙМ

Сбербанк отметил сокращение кибермошенничества в текущем году на 25-27%

Сбербанк отмечает сокращение кибермошенничества в текущем году на 25-27%, заявил зампред банка Станислав Кузнецов. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T13:48+0300

2026-11-27T13:48+0300

2026-11-27T13:48+0300

финансы

банки

владимир путин

сбербанк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875628890.jpg?1795776508

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк отмечает сокращение кибермошенничества в текущем году на 25-27%, заявил зампред банка Станислав Кузнецов. "Мы фиксируем, что в целом это сокращение (кибермошенничества - ред.) сейчас составляет по итогам этого года (на текущий момент - ред.) примерно 25–27% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года", - сказал он журналистам в кулуарах конференции AI Journey. Кузнецов отметил, что это произошло благодаря принятию двух пакетов законодательных инициатив, и они "реально начали работать". "Второе - за счет того, что мы стали объединять усилия вместе, объединившись вокруг создания платформы ГИС "Антифрод", которая запущена. Сейчас идет настройка и подключение новых структур к этой платформе, требуется ее безусловное развитие", - подытожил он. Правительство РФ ведет активную работу для защиты граждан, вводя меры для противодействия телефонным и онлайн-мошенникам. Так, первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня 2025 года. Он включает порядка 30 инициатив, которые вводятся поэтапно. Россияне в том числе получили возможность отказаться от смс-рассылок и спам-звонков. Кроме того, в конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Он включает около 30 мер, в том числе тревожную кнопку на "Госуслугах", самозапрет на входящие международные звонки и ограничения на количество банковских карт.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, владимир путин, сбербанк