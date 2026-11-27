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"Госуслуги" могут стать универсальным национальным ИИ-агентом, заявил Шадаев
"Госуслуги" могут стать универсальным национальным ИИ-агентом, заявил Шадаев - 27.11.2026, ПРАЙМ
"Госуслуги" могут стать универсальным национальным ИИ-агентом, заявил Шадаев
Глава Минцифры Максут Шадаев допустил, что "Госуслуги" станут универсальным равноудаленным национальным ИИ-агентом. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T19:43+0300
2026-11-27T19:43+0300
2026-11-27T19:43+0300
технологии
москва
максут шадаев
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Глава Минцифры Максут Шадаев допустил, что "Госуслуги" станут универсальным равноудаленным национальным ИИ-агентом.
"Конечно, мы считаем, что "Госуслуги" могут стать тем самым универсальным, равноудаленным агентом, национальным", - сказал он, выступая на сессии конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey).
"Мы живем в суперинтересное время", - добавил министр, отметив при этом, что пока остается большой вопрос с регулированием рынка ИИ-агентов.
Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсуждают практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.
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технологии, москва, максут шадаев
Технологии, МОСКВА, Максут Шадаев
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Глава Минцифры Максут Шадаев допустил, что "Госуслуги" станут универсальным равноудаленным национальным ИИ-агентом.
"Конечно, мы считаем, что "Госуслуги" могут стать тем самым универсальным, равноудаленным агентом, национальным", - сказал он, выступая на сессии конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey).
"Мы живем в суперинтересное время", - добавил министр, отметив при этом, что пока остается большой вопрос с регулированием рынка ИИ-агентов.
Международная конференция AI Journey проходит 26-28 ноября в штаб-квартире "Сбера" в Москве. Участники обсуждают практический опыт внедрения ИИ-решений, влияние искусственного интеллекта на экономику и общество, перспективы научных открытий и технологических инноваций. Мероприятие проводится с 2019 года и стало одной из площадок для демонстрации результатов развития технологий ИИ.