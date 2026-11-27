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Шадаев призвал компании быстро находить уязвимости с помощью ИИ-агентов
Шадаев призвал компании быстро находить уязвимости с помощью ИИ-агентов - 27.11.2026, ПРАЙМ
Шадаев призвал компании быстро находить уязвимости с помощью ИИ-агентов
Российским компаниям необходимо научиться оперативно находить уязвимости в своих системах с помощью ИИ-агентов, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T21:11+0300
2026-11-27T21:11+0300
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технологии
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финансы
максут шадаев
владимир путин
минцифры
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российским компаниям необходимо научиться оперативно находить уязвимости в своих системах с помощью ИИ-агентов, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Мы должны научиться находить уязвимости у себя с помощью агентов так же быстро, как это делают противники наши", - сказал он, выступая в рамках конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey).
Кроме того, Шадаев отметил, что российские компании должны перестраивать свою внутреннюю инфраструктуру, чтобы она была более устойчивой к кибератакам. По его мнению, система должна "полностью измениться".
Ранее в четверг глава Минцифры предложил создать открытую для IT-сообщества платформу по поиску уязвимостей в отечественных системах из-за возможных угроз, поступающих от ИИ.
Также президент России Владимир Путин заявил, что Россия наблюдает в мире кратный рост числа инцидентов с использованием моделей искусственного интеллекта. По его словам, ИИ способен многократно усилить не только возможности людей, но и их ошибки или вообще какой-то злой умысел.
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технологии, россия, финансы, максут шадаев, владимир путин, минцифры
Технологии, РОССИЯ, Финансы, Максут Шадаев, Владимир Путин, Минцифры
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российским компаниям необходимо научиться оперативно находить уязвимости в своих системах с помощью ИИ-агентов, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Мы должны научиться находить уязвимости у себя с помощью агентов так же быстро, как это делают противники наши", - сказал он, выступая в рамках конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey).
Кроме того, Шадаев отметил, что российские компании должны перестраивать свою внутреннюю инфраструктуру, чтобы она была более устойчивой к кибератакам. По его мнению, система должна "полностью измениться".
Ранее в четверг глава Минцифры предложил создать открытую для IT-сообщества платформу по поиску уязвимостей в отечественных системах из-за возможных угроз, поступающих от ИИ.
Также президент России Владимир Путин заявил, что Россия наблюдает в мире кратный рост числа инцидентов с использованием моделей искусственного интеллекта. По его словам, ИИ способен многократно усилить не только возможности людей, но и их ошибки или вообще какой-то злой умысел.