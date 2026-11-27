https://1prime.ru/20261127/shadaev-875645041.html

Шадаев призвал компании быстро находить уязвимости с помощью ИИ-агентов

Шадаев призвал компании быстро находить уязвимости с помощью ИИ-агентов - 27.11.2026, ПРАЙМ

Шадаев призвал компании быстро находить уязвимости с помощью ИИ-агентов

Российским компаниям необходимо научиться оперативно находить уязвимости в своих системах с помощью ИИ-агентов, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T21:11+0300

2026-11-27T21:11+0300

2026-11-27T21:11+0300

технологии

россия

финансы

максут шадаев

владимир путин

минцифры

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875645041.jpg?1795803096

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российским компаниям необходимо научиться оперативно находить уязвимости в своих системах с помощью ИИ-агентов, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. "Мы должны научиться находить уязвимости у себя с помощью агентов так же быстро, как это делают противники наши", - сказал он, выступая в рамках конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey). Кроме того, Шадаев отметил, что российские компании должны перестраивать свою внутреннюю инфраструктуру, чтобы она была более устойчивой к кибератакам. По его мнению, система должна "полностью измениться". Ранее в четверг глава Минцифры предложил создать открытую для IT-сообщества платформу по поиску уязвимостей в отечественных системах из-за возможных угроз, поступающих от ИИ. Также президент России Владимир Путин заявил, что Россия наблюдает в мире кратный рост числа инцидентов с использованием моделей искусственного интеллекта. По его словам, ИИ способен многократно усилить не только возможности людей, но и их ошибки или вообще какой-то злой умысел.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, финансы, максут шадаев, владимир путин, минцифры