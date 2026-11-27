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Сингапур не подтвердил сообщения об остановке поставок серверов с чипами Nvidia

Сингапур не подтвердил сообщения об остановке поставок серверов с чипами Nvidia - 27.11.2026, ПРАЙМ

Сингапур не подтвердил сообщения об остановке поставок серверов с чипами Nvidia

Власти Сингапура пока не подтвердили сообщения о приостановке поставок серверов с чипами Nvidia и выясняют возможное влияние новых правил США на местный бизнес, | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T12:32+0300

2026-11-27T12:32+0300

2026-11-27T12:32+0300

технологии

бизнес

сингапур

сша

малайзия

nvidia

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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Власти Сингапура пока не подтвердили сообщения о приостановке поставок серверов с чипами Nvidia и выясняют возможное влияние новых правил США на местный бизнес, заявил вице-премьер Ган Ким Ен на саммите Asia Future Summit. Ранее газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Nvidia поручила производственным партнерам приостановить поставки серверов с ее чипами в Малайзию, Сингапур, Таиланд и Индонезию. Официального заявления компании по этому поводу пока не было обнародовано. "Мы пока не подтвердили эту информацию. Сейчас мы связываемся с местными компаниями, чтобы выяснить, как она влияет на их бизнес", — сказал Ган. По словам вице-премьера, сингапурские компании также договариваются с партнерами, чтобы сохранить доступ к чипам. "Мы продолжим работать с США, чтобы помочь нашим компаниям сохранить надежный доступ к высокопроизводительным чипам. Для нас это важно", — сказал он. Ган вновь подтвердил, что власти пересматривают процедуры, регулирование и мониторинг, чтобы Сингапур не использовали для незаконной торговли, но в то же время призвал компании соблюдать не только местные законы при работе в стране, но и правила государств, с которыми они ведут бизнес.

сингапур

сша

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технологии, бизнес, сингапур, сша, малайзия, nvidia