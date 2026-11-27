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Уголовное дело возбудили из-за севшего на мель под Ярославлем сухогруза с зерном

Уголовное дело возбудили из-за севшего на мель под Ярославлем сухогруза с зерном - 27.11.2026, ПРАЙМ

Уголовное дело возбудили из-за севшего на мель под Ярославлем сухогруза с зерном

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта возбуждено после того, как сухогруз с зерном сел на мель на Рыбинском... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T11:24+0300

2026-11-27T11:24+0300

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ЯРОСЛАВЛЬ, 27 ноя – ПРАЙМ. Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта возбуждено после того, как сухогруз с зерном сел на мель на Рыбинском водохранилище в Ярославской области, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. ГУ МЧС по Ярославской области в понедельник сообщало, что что сухогруз "ВолгоДон 5043" с зерном попал на камень на Рыбинском водохранилище в Ярославской области, пострадавших и разлива топлива нет. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)", - говорится в сообщении. Следователи установили, что в понедельник сухогруз с пшеницей, следовавший из Тольятти в Санкт-Петербург, сел на мель на 451 километре судового хода Рыбинского водохранилища в Пошехонском районе Ярославской области. Судно получило пробоину в нижней части корпуса и накренилось, причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей, отмечает СК.

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