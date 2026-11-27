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СМИ: дочь главы индийской TVS просит суд разделить семейные активы

СМИ: дочь главы индийской TVS просит суд разделить семейные активы - 27.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: дочь главы индийской TVS просит суд разделить семейные активы

Лакшми Вену, дочь главы индийской промышленной группы TVS Вену Сринивасана, обратилась в Высокий суд Мадраса с требованием разделить совместные семейные активы... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T19:13+0300

2026-11-27T19:13+0300

2026-11-27T19:13+0300

бизнес

мировая экономика

индия

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Лакшми Вену, дочь главы индийской промышленной группы TVS Вену Сринивасана, обратилась в Высокий суд Мадраса с требованием разделить совместные семейные активы таким образом, чтобы у нее с братом были равные доли, сообщает издание India Today "Лакшми Вену добивается через Высокий суд Мадраса раздела совместного семейного имущества. Главный предмет спора - предполагаемое распределение активов в пропорции 5:95 в пользу ее брата Сударшана Вену. Лакшми считает, что имеет право на равную долю", - говорится в материале. Речь идет об активах, которые связаны с TVS Holdings, TVS Motor Company и другими компаниями группы. Сами компании делить она не просит и в их управление вмешиваться не собирается, пишет издание. По словам адвоката Лакшми Ч. Арьямы Сундарама, она около полутора лет пыталась договориться с отцом без суда, а 16 ноября направила ему официальное уведомление с требованием справедливого раздела, но спор это не решило. TVS - одна из крупнейших промышленных групп Индии, основанная в 1911 году и объединяющая производство мотоциклов, скутеров, автокомпонентов, тракторов и финансовые услуги. Совокупная капитализация связанных с семьей публичных компаний превышает 27 миллиардов долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, мировая экономика, индия