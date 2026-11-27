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Почему инвесторам в золото стоит дождаться декабря
Почему инвесторам в золото стоит дождаться декабря - 27.11.2026, ПРАЙМ
Почему инвесторам в золото стоит дождаться декабря
В ноябре золото впервые с августа 2025 года упало ниже 3500 долларов за унцию, серебро опустилось до 39,9 доллара, а палладий сжался с 1052 до 873 долларов. Это | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T07:07+0300
2026-11-27T07:07+0300
2026-11-27T07:07+0300
золото
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"синара"
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. В ноябре золото впервые с августа 2025 года упало ниже 3500 долларов за унцию, серебро опустилось до 39,9 доллара, а палладий сжался с 1052 до 873 долларов. Это уже похоже на скидку, но рынок может упасть еще ниже, поэтому спешить с покупкой не стоит, рассказал агентству "Прайм" персональный брокер Инвестбанка "Синара" Илья Соколов.Эксперт считает, что при оценке перспектив золота следует опираться не на покупки центробанков (их вклад — менее 0,1% ликвидности рынка), а на два реальных драйвера: курс доллара и реальные ставки США. Соколов ожидает восстановления классической связи "выше ставки — ниже золото". Отсюда его консервативный прогноз: 4000 долларов за унцию в 2027 году и 3500 долларов в 2028-м."Инвесторам лучше дождаться стабилизации ставок и доллара. Исторически ноябрь для драгметаллов слабый, а декабрь чаще отыгрывается ростом, поэтому спекулятивно лучше подождать. Стратегически же золото стоит набирать частями, не выходя всей суммой сразу", - советует он.
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золото, финансы, рынок, "синара", инвестиции
золото, Финансы, Рынок, "Синара", инвестиции
Почему инвесторам в золото стоит дождаться декабря
Брокер Соколов раскрыл, почему не стоит покупать золото в ноябре, невзирая на падение цены
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ.
В ноябре золото впервые с августа 2025 года упало ниже 3500 долларов за унцию, серебро опустилось до 39,9 доллара, а палладий сжался с 1052 до 873 долларов. Это уже похоже на скидку, но рынок может упасть еще ниже, поэтому спешить с покупкой не стоит, рассказал
агентству "Прайм" персональный брокер Инвестбанка "Синара" Илья Соколов.
Эксперт считает, что при оценке перспектив золота следует опираться не на покупки центробанков (их вклад — менее 0,1% ликвидности рынка), а на два реальных драйвера: курс доллара и реальные ставки США.
Соколов ожидает восстановления классической связи "выше ставки — ниже золото". Отсюда его консервативный прогноз: 4000 долларов за унцию в 2027 году и 3500 долларов в 2028-м.
"Инвесторам лучше дождаться стабилизации ставок и доллара. Исторически ноябрь для драгметаллов слабый, а декабрь чаще отыгрывается ростом, поэтому спекулятивно лучше подождать. Стратегически же золото стоит набирать частями, не выходя всей суммой сразу", - советует он.