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Соцфонд выделит 2,2 триллиона рублей на поддержку семей с детьми в 2027 году

Соцфонд выделит 2,2 триллиона рублей на поддержку семей с детьми в 2027 году - 27.11.2026, ПРАЙМ

Соцфонд выделит 2,2 триллиона рублей на поддержку семей с детьми в 2027 году

Бюджетом Соцфонда России предусмотрено 2,2 триллиона рублей на поддержку семей с детьми в 2027 году, сообщил председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T14:32+0300

2026-11-27T14:32+0300

2026-11-27T14:32+0300

финансы

россия

сергей чирков

социальный фонд

совет федерации

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Бюджетом Соцфонда России предусмотрено 2,2 триллиона рублей на поддержку семей с детьми в 2027 году, сообщил председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков. "Одним из приоритетных направлений расхода в бюджете фонда являются выплаты семьи с детьми. На детское направление предлагается направить 2,2 триллиона рублей", - сказал Чирков на пленарном заседании в Совете Федерации.

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финансы, россия, сергей чирков, социальный фонд, совет федерации