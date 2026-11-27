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Соцфонд выделит 2,2 триллиона рублей на поддержку семей с детьми в 2027 году
Соцфонд выделит 2,2 триллиона рублей на поддержку семей с детьми в 2027 году - 27.11.2026, ПРАЙМ
Соцфонд выделит 2,2 триллиона рублей на поддержку семей с детьми в 2027 году
Бюджетом Соцфонда России предусмотрено 2,2 триллиона рублей на поддержку семей с детьми в 2027 году, сообщил председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T14:32+0300
2026-11-27T14:32+0300
2026-11-27T14:32+0300
финансы
россия
сергей чирков
социальный фонд
совет федерации
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Бюджетом Соцфонда России предусмотрено 2,2 триллиона рублей на поддержку семей с детьми в 2027 году, сообщил председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков.
"Одним из приоритетных направлений расхода в бюджете фонда являются выплаты семьи с детьми. На детское направление предлагается направить 2,2 триллиона рублей", - сказал Чирков на пленарном заседании в Совете Федерации.
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финансы, россия, сергей чирков, социальный фонд, совет федерации
Финансы, РОССИЯ, Сергей Чирков, Социальный фонд, Совет Федерации