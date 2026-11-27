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Соцфонд будет направлять россиянам 56 миллионов рублей ежеминутно
Соцфонд будет направлять россиянам 56 миллионов рублей ежеминутно - 27.11.2026, ПРАЙМ
Соцфонд будет направлять россиянам 56 миллионов рублей ежеминутно
Круглосуточно в рабочие дни Социальный фонд России будет направлять россиянам 56 миллионов рублей ежеминутно на различные выплаты пенсий и пособий в 2027 году,... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T14:35+0300
2026-11-27T14:35+0300
2026-11-27T14:35+0300
россия
сергей чирков
социальный фонд
совет федерации
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Круглосуточно в рабочие дни Социальный фонд России будет направлять россиянам 56 миллионов рублей ежеминутно на различные выплаты пенсий и пособий в 2027 году, сообщил глава ведомства Сергей Чирков.
"Круглосуточно в рабочие дни фонд будет направлять нашим гражданам 56 миллионов рублей ежеминутно на различные выплаты пенсий и пособий", - сказал Чирков на пленарном заседании в Совете Федерации.
Он уточнил, что различные пенсионные выплаты с учетом повышения в будущем году получат 43 миллиона граждан.
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россия, сергей чирков, социальный фонд, совет федерации
РОССИЯ, Сергей Чирков, Социальный фонд, Совет Федерации
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Круглосуточно в рабочие дни Социальный фонд России будет направлять россиянам 56 миллионов рублей ежеминутно на различные выплаты пенсий и пособий в 2027 году, сообщил глава ведомства Сергей Чирков.
"Круглосуточно в рабочие дни фонд будет направлять нашим гражданам 56 миллионов рублей ежеминутно на различные выплаты пенсий и пособий", - сказал Чирков на пленарном заседании в Совете Федерации.
Он уточнил, что различные пенсионные выплаты с учетом повышения в будущем году получат 43 миллиона граждан.