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Соцфонд будет направлять россиянам 56 миллионов рублей ежеминутно

Соцфонд будет направлять россиянам 56 миллионов рублей ежеминутно - 27.11.2026, ПРАЙМ

Соцфонд будет направлять россиянам 56 миллионов рублей ежеминутно

Круглосуточно в рабочие дни Социальный фонд России будет направлять россиянам 56 миллионов рублей ежеминутно на различные выплаты пенсий и пособий в 2027 году,... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T14:35+0300

2026-11-27T14:35+0300

2026-11-27T14:35+0300

россия

сергей чирков

социальный фонд

совет федерации

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Круглосуточно в рабочие дни Социальный фонд России будет направлять россиянам 56 миллионов рублей ежеминутно на различные выплаты пенсий и пособий в 2027 году, сообщил глава ведомства Сергей Чирков. "Круглосуточно в рабочие дни фонд будет направлять нашим гражданам 56 миллионов рублей ежеминутно на различные выплаты пенсий и пособий", - сказал Чирков на пленарном заседании в Совете Федерации. Он уточнил, что различные пенсионные выплаты с учетом повышения в будущем году получат 43 миллиона граждан.

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россия, сергей чирков, социальный фонд, совет федерации