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Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2027-2029 годы

Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2027-2029 годы - 27.11.2026, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2027-2029 годы

Совфед на заседании в пятницу одобрил закон о федеральном бюджете РФ на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T13:39+0300

2026-11-27T13:39+0300

2026-11-27T13:39+0300

финансы

совфед

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Совфед на заседании в пятницу одобрил закон о федеральном бюджете РФ на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Расходы бюджета в 2027 году утверждены на уровне 48,8 триллиона рублей, доходы - 43,3 триллиона. В 2028 и 2029 годах расходы составят 50,9 триллиона и 53,9 триллиона рублей, доходы - 45,8 триллиона и 48,6 триллиона рублей соответственно. В результате дефицит бюджета в 2027 году ожидается на уровне 2,2% ВВП, а в следующие два года он сократится до 1,9% ВВП. Приоритетами бюджета будут выполнение социальных обязательств, помощь участникам специальной военной операции и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности государства, а также достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры. Основные характеристики трехлетнего бюджета определены исходя из уровня инфляции не выше 4% в год и прогнозируемого объема ВВП в 2027 году в размере 248,323 триллиона рублей, в 2028 году – 263,724 триллиона, в 2029 году – 281,674 триллиона рублей. Верхний предел внутреннего госдолга РФ на начало 2028 года утвержден в сумме 48,1 триллиона рублей, 2029 года – 54,9 триллиона, 2030 года – 62 триллиона рублей. Потолок внешнего госдолга определен на уровне 66,4 миллиарда долларов (или 56,8 миллиарда евро), 64,8 миллиарда долларов (55,4 миллиарда евро) и 60,9 миллиарда долларов (51,6 миллиарда евро) соответственно. Закон предусматривает перенос с 2027-2029 годов на 2031-2033 годы соответственно погашения одной трети задолженности регионов перед РФ по бюджетным кредитам, сложившейся по состоянию на 1 марта 2024 года. Величина прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения на 2027 год установлена в размере 20 227 рублей, для трудоспособного населения - 22 047 рублей, пенсионеров - 17 395 рублей, детей - 19 620 рублей. По мнению главы бюджетного комитета Совфеда Анатолия Артамонова, закон о бюджете на следующие три года абсолютно сбалансирован и предусматривает финансирование всех необходимых разделов.

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финансы, совфед