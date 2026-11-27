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Совфед одобрил закон о составлении проектов бюджетов на год вместо трех лет

Совфед одобрил закон о составлении проектов бюджетов на год вместо трех лет - 27.11.2026, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон о составлении проектов бюджетов на год вместо трех лет

Сенаторы одобрили закон, допускающий составление проектов федерального и других бюджетов на один год вместо трех лет в случае возникновения угроз безопасности... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T13:48+0300

2026-11-27T13:48+0300

2026-11-27T13:48+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, допускающий составление проектов федерального и других бюджетов на один год вместо трех лет в случае возникновения угроз безопасности России и устойчивости ее экономики. Документ входит в бюджетный пакет. Он вносит в Бюджетный кодекс изменения, позволяющие составлять и утверждать проекты федерального бюджета, региональных и местных бюджетов, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов, в том числе территориальных, не на три года, как сейчас, а на один год. Это будет возможно, если президент России примет решение о наступлении обстоятельств, обусловленных возникновением угроз безопасности РФ и (или) устойчивому функционированию ее экономики. Кроме того, согласно закону, правительство РФ будет утверждать общие требования к порядку разработки и утверждения, к составу и содержанию бюджетных прогнозов регионов и муниципалитетов. Это позволит унифицировать подходы к формированию системы долгосрочного бюджетного планирования в регионах. В соответствии с документом, Федеральное казначейство будет вести единый электронный реестр должников федерального бюджета по неналоговым доходам в порядке, установленном Минфином РФ. Закон также предусматривает перераспределение с 2028 года отдельных налоговых и неналоговых доходов между местными и региональными бюджетами. Базовая цена нефти Urals, доходы от превышения которой будут направляться в ФНБ, снижается в 2027-2030 годах до 50 долларов за баррель. В 2026 году она составляет 59 долларов. Согласно пояснительной записке, это делается для обеспечения устойчивости бюджетной системы РФ, снижения уязвимости федерального бюджета к внешним рискам, формирования ликвидных активов ФНБ на безопасном уровне и обеспечения исполнения всех принимаемых обязательств. Закон также содержит нормы, обеспечивающие перевод правил предоставления бюджетных субсидий регионам в электронный вид и утверждение их в системе "Электронный бюджет". Цифровизация этих правил позволит снизить нагрузку на их разработчиков и заинтересованные госорганы, а также упростит порядок внесения в них изменений.

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