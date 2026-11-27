https://1prime.ru/20261127/sovfed-875628979.html
Совфед одобрил закон о составлении проектов бюджетов на год вместо трех лет
Совфед одобрил закон о составлении проектов бюджетов на год вместо трех лет - 27.11.2026, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о составлении проектов бюджетов на год вместо трех лет
Сенаторы одобрили закон, допускающий составление проектов федерального и других бюджетов на один год вместо трех лет в случае возникновения угроз безопасности... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T13:48+0300
2026-11-27T13:48+0300
2026-11-27T13:48+0300
фнб
минфин рф
минфин
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875628979.jpg?1795776511
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, допускающий составление проектов федерального и других бюджетов на один год вместо трех лет в случае возникновения угроз безопасности России и устойчивости ее экономики.
Документ входит в бюджетный пакет. Он вносит в Бюджетный кодекс изменения, позволяющие составлять и утверждать проекты федерального бюджета, региональных и местных бюджетов, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов, в том числе территориальных, не на три года, как сейчас, а на один год.
Это будет возможно, если президент России примет решение о наступлении обстоятельств, обусловленных возникновением угроз безопасности РФ и (или) устойчивому функционированию ее экономики.
Кроме того, согласно закону, правительство РФ будет утверждать общие требования к порядку разработки и утверждения, к составу и содержанию бюджетных прогнозов регионов и муниципалитетов. Это позволит унифицировать подходы к формированию системы долгосрочного бюджетного планирования в регионах.
В соответствии с документом, Федеральное казначейство будет вести единый электронный реестр должников федерального бюджета по неналоговым доходам в порядке, установленном Минфином РФ. Закон также предусматривает перераспределение с 2028 года отдельных налоговых и неналоговых доходов между местными и региональными бюджетами.
Базовая цена нефти Urals, доходы от превышения которой будут направляться в ФНБ, снижается в 2027-2030 годах до 50 долларов за баррель. В 2026 году она составляет 59 долларов. Согласно пояснительной записке, это делается для обеспечения устойчивости бюджетной системы РФ, снижения уязвимости федерального бюджета к внешним рискам, формирования ликвидных активов ФНБ на безопасном уровне и обеспечения исполнения всех принимаемых обязательств.
Закон также содержит нормы, обеспечивающие перевод правил предоставления бюджетных субсидий регионам в электронный вид и утверждение их в системе "Электронный бюджет". Цифровизация этих правил позволит снизить нагрузку на их разработчиков и заинтересованные госорганы, а также упростит порядок внесения в них изменений.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фнб, минфин рф, минфин
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, допускающий составление проектов федерального и других бюджетов на один год вместо трех лет в случае возникновения угроз безопасности России и устойчивости ее экономики.
Документ входит в бюджетный пакет. Он вносит в Бюджетный кодекс изменения, позволяющие составлять и утверждать проекты федерального бюджета, региональных и местных бюджетов, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов, в том числе территориальных, не на три года, как сейчас, а на один год.
Это будет возможно, если президент России примет решение о наступлении обстоятельств, обусловленных возникновением угроз безопасности РФ и (или) устойчивому функционированию ее экономики.
Кроме того, согласно закону, правительство РФ будет утверждать общие требования к порядку разработки и утверждения, к составу и содержанию бюджетных прогнозов регионов и муниципалитетов. Это позволит унифицировать подходы к формированию системы долгосрочного бюджетного планирования в регионах.
В соответствии с документом, Федеральное казначейство будет вести единый электронный реестр должников федерального бюджета по неналоговым доходам в порядке, установленном Минфином РФ. Закон также предусматривает перераспределение с 2028 года отдельных налоговых и неналоговых доходов между местными и региональными бюджетами.
Базовая цена нефти Urals, доходы от превышения которой будут направляться в ФНБ, снижается в 2027-2030 годах до 50 долларов за баррель. В 2026 году она составляет 59 долларов. Согласно пояснительной записке, это делается для обеспечения устойчивости бюджетной системы РФ, снижения уязвимости федерального бюджета к внешним рискам, формирования ликвидных активов ФНБ на безопасном уровне и обеспечения исполнения всех принимаемых обязательств.
Закон также содержит нормы, обеспечивающие перевод правил предоставления бюджетных субсидий регионам в электронный вид и утверждение их в системе "Электронный бюджет". Цифровизация этих правил позволит снизить нагрузку на их разработчиков и заинтересованные госорганы, а также упростит порядок внесения в них изменений.