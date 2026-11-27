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Совфед одобрил закон об увеличении МРОТ с 2027 года
Совфед одобрил закон об увеличении МРОТ с 2027 года - 27.11.2026, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон об увеличении МРОТ с 2027 года
Совфед одобрил закон, который, в числе прочего, устанавливает с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 28 935 рублей в месяц. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T13:51+0300
2026-11-27T13:51+0300
2026-11-27T13:51+0300
совфед
фнс россии
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875629331.jpg?1795776701
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Совфед одобрил закон, который, в числе прочего, устанавливает с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 28 935 рублей в месяц.
Документ входит в бюджетный пакет. В текущем году МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц. Закон увеличивает его со следующего года на 6,8%.
В соответствии с законом, на 2027-2029 годы приостанавливается действие норм об исчислении МРОТ исходя из величины медианной заработной платы. В этот период МРОТ будет устанавливаться исходя из прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций.
Кроме того, с 1 января 2027 года администрирование страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний передается Федеральной налоговой службе.
Документ, содержащий и другие нормы, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
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совфед, фнс россии
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Совфед одобрил закон, который, в числе прочего, устанавливает с 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 28 935 рублей в месяц.
Документ входит в бюджетный пакет. В текущем году МРОТ составляет 27 093 рубля в месяц. Закон увеличивает его со следующего года на 6,8%.
В соответствии с законом, на 2027-2029 годы приостанавливается действие норм об исчислении МРОТ исходя из величины медианной заработной платы. В этот период МРОТ будет устанавливаться исходя из прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций.
Кроме того, с 1 января 2027 года администрирование страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний передается Федеральной налоговой службе.
Документ, содержащий и другие нормы, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.