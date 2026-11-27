https://1prime.ru/20261127/sovfed-875629532.html

Совфед одобрил особенности исполнения федерального бюджета в 2027 году

Совфед одобрил особенности исполнения федерального бюджета в 2027 году - 27.11.2026, ПРАЙМ

Совфед одобрил особенности исполнения федерального бюджета в 2027 году

Сенаторы одобрили закон, устанавливающий особенности исполнения федерального бюджета в 2027 году. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T13:57+0300

2026-11-27T13:57+0300

2026-11-27T13:57+0300

финансы

фнб

сбербанк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875629532.jpg?1795777071

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, устанавливающий особенности исполнения федерального бюджета в 2027 году. Документ входит в бюджетный пакет. Он сохраняет на следующий год возможность размещения средств ФНБ в иностранной валюте и других финансовых активах, а также направления доходов от управления средствами фонда на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета. На 2027 год продлевается возможность предоставления госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов, в пределах общего объема средств федерального бюджета на реализацию этой программы. В 2027 году допускается превышение на 1,5 триллиона рублей (в 2028 году – на 500 миллиардов рублей) общего объема расходов федерального бюджета над суммой базовых нефтегазовых доходов, прогнозируемых расходов на обслуживание госдолга и ненефтегазовых доходов. Помимо этого, до 2030 года приостанавливается начало действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке и организациях госстрахования РФ. В то же время в федеральном бюджете предусмотрены ежегодные компенсационные выплаты по таким сбережениям. В 2027-2029 годах на эти цели заложено около 1,9 миллиарда рублей в год. Кроме того, правительство РФ будет вправе в 2027 году принимать решения об использовании бюджетных ассигнований своего резервного фонда с применением цифрового рубля. Также с 1 января 2027 года исключается требование о направлении на реализацию инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ не менее половины средств, высвобождаемых в результате списания задолженности регионов РФ по бюджетным кредитам. Помимо этого, регионы в 2026-2029 годах освобождаются от уплаты процентов по одной трети задолженности, погашение которой законом о федеральном бюджете переносится на 2030-2033 годы. В соответствии с законом военные пенсии увеличатся почти на 4% с 1 октября 2026 года. Согласно документу, процент денежного довольствия военнослужащих, из которого исчисляются пенсии, устанавливается на уровне 97,34% вместо существующих 93,59%. Закон, содержащий и другие нормы, вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, фнб, сбербанк