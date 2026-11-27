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Совфед одобрил закон о введении налога на сверхдоходы ГМК

Совфед одобрил закон о введении налога на сверхдоходы ГМК - 27.11.2026, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон о введении налога на сверхдоходы ГМК

Сенаторы одобрили закон о введении с 1 января 2027 года налога на сверхдоходы горно-металлургических компаний (ГМК). | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T13:57+0300

2026-11-27T13:57+0300

2026-11-27T13:57+0300

промышленность

лнр

херсонская область

крым

гмк

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон о введении с 1 января 2027 года налога на сверхдоходы горно-металлургических компаний (ГМК). Документ входит в бюджетный пакет. Он вводит налог на доходы горно-металлургических компаний, обусловленные благоприятной рыночной ситуацией (сверхдоходы). Объектом налогообложения станут сверхдоходы, определяемые исходя из прироста стоимости добытого полезного ископаемого (полезного компонента), возникающего вследствие превышения средней цены на него на мировом рынке за 2026-2028 годы над аналогичной ценой за 2025 год. Налог будет взиматься только при росте мировых цен не менее чем на 10% к уровню 2025 года. Для 2027 и 2028 годов средняя цена за 2025 год подлежит индексации на коэффициенты 1,1 и 1,21 соответственно. Налог на сверхдоходы будет распространяться на железо, алюминий, медь, никель, кобальт, свинец, цинк, олово, сурьму, магний; горно-химическое неметаллическое сырье (апатит-нефелиновые, фосфоритовые и борные руды, калийные соли); горно-химическое сырье, содержащее металлы (апатит-штаффелитовые, апатит-магнетитовые, маложелезистые апатитовые руды). Кроме того, налог вводится на многокомпонентные комплексные руды, которые содержат такие полезные компоненты, а также на полупродукты, содержащие в себе один или несколько драгоценных металлов (золото, серебро, платину, палладий, иридий, родий, рутений). Ставка налога на сверхдоходы составит 30%, а для золота - 20%. При этом сумма налога не должна превышать разницу между расчетной выручкой от реализации полезного ископаемого (полезного компонента), умноженной на коэффициент 0,15, и суммой НДПИ. Уплата нового налога в 2027-2029 годах предполагается не позднее 28 апреля соответствующего года. Объект налогообложения не будет возникать, если сумма исчисленного НДПИ по соответствующему полезному ископаемому или полезному компоненту за 2025 год составляет менее 10 миллионов рублей, а также если их добыча ведется на участках недр, полностью или частично расположенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, Крыму или Севастополе. Согласно пояснительной записке к федеральному бюджету на 2027-2029 годы, поступления в бюджет от налога на сверхдоходы ГМК в этот период ожидаются в объеме 200 миллиардов рублей в год.

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промышленность, лнр, херсонская область, крым, гмк