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Совфед одобрил поправки в Налоговый кодекс для повышения устойчивости бюджета

Совфед одобрил поправки в Налоговый кодекс для повышения устойчивости бюджета - 27.11.2026, ПРАЙМ

Совфед одобрил поправки в Налоговый кодекс для повышения устойчивости бюджета

Сенаторы одобрили поправки в Налоговый кодекс, которые направлены на повышение устойчивости бюджетной системы РФ и учтены при формировании федерального бюджета... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T14:01+0300

2026-11-27T14:01+0300

2026-11-27T14:01+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили поправки в Налоговый кодекс, которые направлены на повышение устойчивости бюджетной системы РФ и учтены при формировании федерального бюджета на 2027-2029 годы. Документ входит в бюджетный пакет. В частности, он предоставляет физлицам право на социальный налоговый вычет по расходам на приобретение медицинских изделий, необходимых для проведения операций. Граждане также будут платить НДФЛ не с каждого выигрыша в азартных играх, а с общей суммы выигрышей за год за вычетом суммы проигранных ставок. Законом повышаются штрафы за налоговые нарушения, размеры ряда госпошлин и расширяется периметр налогового мониторинга. Для российских организаций до 2030 года продлевается возможность отложить уплату налога с прибыли контролируемых ими иностранных компаний, у которых из-за санкций нет возможности распределять дивиденды. В соответствии с документом, налоговые льготы для IT-организаций распространяются на сервисы, предоставляющие доступ по подписке к электронным и аудиокнигам. Для закрытых и интервальных ПИФов для квалифицированных инвесторов вводится налог на прибыль в размере 15% в отношении дивидендов, процентов, роялти и арендных платежей. Обязанности налогоплательщика будут исполнять управляющие компании таких фондов. В случае распределения в течение года между пайщиками не менее 90% полученного дохода налог взиматься не будет. Ставка налога на прибыль с дивидендов, уплачиваемых на счета "С" в пользу нерезидентов из недружественных стран, повышается до 35%. Для личных фондов, у которых более 90% доходов являются пассивными, ставка налога на прибыль увеличивается с 15% до 22%. Также личные фонды с 2027 года не смогут применять упрощенную систему налогообложения (УСН). Одновременно определяется перечень видов экономической деятельности, в отношении которых регионы вправе устанавливать пониженные ставки по УСН. Помимо этого, у сельхозпроизводителей, которые не выполнят требования закона в части доли выручки от реализации сельхозпродукции (70%) в 2026-2028 годах, сохраняется право применять единый сельхозналог. Законом предусмотрено, что затраты организаций на защиту от атак беспилотников при расчете налога на прибыль будут учитываться в их расходах. А безвозмездная передача Росгвардии, Минобороны, ФСБ и МЧС России имущественных прав, товаров (выполнение работ, оказание услуг) для защиты от беспилотников не будет облагаться НДС. Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, которые начнут действовать позже.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, росгвардия, фсб, мчс