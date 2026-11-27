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Совфед одобрил закон о введении НДФЛ для пассивных доходов граждан

Совфед одобрил закон о введении НДФЛ для пассивных доходов граждан - 27.11.2026, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон о введении НДФЛ для пассивных доходов граждан

Сенаторы одобрили закон, предусматривающий, в частности, включение пассивных доходов граждан в основную налоговую базу по НДФЛ. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T14:01+0300

2026-11-27T14:01+0300

2026-11-27T14:01+0300

финансы

минфин

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, предусматривающий, в частности, включение пассивных доходов граждан в основную налоговую базу по НДФЛ. Документ входит в бюджетный пакет и предусматривает ряд налоговых новаций, направленных на повышение устойчивости бюджетной системы РФ. Для пассивных доходов (дивиденды, проценты по вкладам, доходы по операциям с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и долей участия, по договорам страхования и дарения) закон вводит ставки НДФЛ в диапазоне от 13% до 22% по общей прогрессивной шкале вместо нынешних ставок в 13-15%. Эта мера коснется не более 6% населения, или 4 миллионов граждан, пояснял ранее Минфин. Законом уточняется, что для денежного довольствия участников СВО и северных надбавок сохранятся ставки в 13% и 15%, а для вкладов граждан - необлагаемый порог в 1 миллион рублей. Кроме того, банкам с 2027 года разрешается исчислять и удерживать с процентов по вкладам НДФЛ по ставке 13%, а затем и по прогрессивной шкале. ФНС будет доначислять в следующем году сумму налога в соответствии с прогрессивной ставкой. Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, которые начнут действовать позже.

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финансы, минфин, фнс россии, фнс