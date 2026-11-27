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Совфед расширил льготы по НДПИ для ряда нефтяных и газовых проектов

Совфед расширил льготы по НДПИ для ряда нефтяных и газовых проектов - 27.11.2026, ПРАЙМ

Совфед расширил льготы по НДПИ для ряда нефтяных и газовых проектов

Совфед одобрил закон, который, в частности, расширяет льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для ряда нефтяных и газовых проектов. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T14:04+0300

2026-11-27T14:04+0300

2026-11-27T14:04+0300

газ

ямал

камчатский край

таймыр

совфед

ямал спг

газпром

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Совфед одобрил закон, который, в частности, расширяет льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для ряда нефтяных и газовых проектов. Документ входит в бюджетный пакет. Он продлевает нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых для проектов по сжижению газа на Ямале до конца 2029 года при условии заключения инвестиционного соглашения с Минэнерго России. При этом из условий применения нулевой ставки исключается ограничение о накопленном объеме добычи горючего природного газа в 250 миллиардов кубометров. Эти изменения вносятся в целях покрытия недостающего бюджетного финансирования для завершения строительства гидротехнических сооружений, береговых объектов и газопроводов регазификационного комплекса СПГ в Камчатском крае, а также развития и обеспечения стабильной работы российских СПГ-проектов. В настоящее время нулевая ставка НДПИ распространяется на газ, добываемый на участках недр, расположенных полностью или частично на полуостровах Ямал или Гыданский в Ямало-Ненецком автономном округе, исключительно для производства СПГ, аммиака или водорода до достижения накопленного объема добычи газа в 250 миллиардов кубометров или не позднее чем по истечении 12 лет с запуска проекта. Первая линия "Ямал СПГ" была запущена в декабре 2017 года, вторая - в августе 2018 года. Кроме того, с 1 августа 2029 года ежемесячный вычет по НДПИ для "Газпрома" увеличивается до 8 миллиардов с 5,5 миллиарда рублей. В свою очередь "Роснефть" с 2027 года сможет уменьшать НДПИ при добыче нефти на месторождениях Ямала за счет затрат на инфраструктуру проекта "Восток Ойл" на Таймыре. Такой вычет в 2027 году не должен превышать 64,8 миллиарда рублей, в 2028 году - 76,5 миллиарда, в 2029-2031 годах - по 77,6 миллиарда рублей. Для Самотлорского месторождения закон обнуляет базовый налоговый вычет по НДПИ с 2028 по 2030 годы, но сохраняет дополнительную надбавку к вычету. Общая сумма надбавки за все налоговые периоды не может превышать 37,432 миллиарда рублей. Для независимых производителей газа при расчете надбавки к НДПИ в расчетную базу будет включаться газ, который они продают населению не только напрямую, как сейчас, но и через посредников. А с 1 января 2030 года в целях стимулирования разработки трудноизвлекаемых запасов газа и газового конденсата вводится возможность применения понижающего коэффициента к сумме исчисленного НДПИ. Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, которые начнут действовать позже.

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камчатский край

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газ, ямал, камчатский край, таймыр, совфед, ямал спг, газпром