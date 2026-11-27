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Совфед одобрил отмену госпошлины за регистрацию прав на недвижимость

Совфед одобрил отмену госпошлины за регистрацию прав на недвижимость - 27.11.2026, ПРАЙМ

Совфед одобрил отмену госпошлины за регистрацию прав на недвижимость

Сенаторы одобрили поправки в налоговое законодательство, документом исключается с 1 января 2027 года взимание государственной пошлины за регистрацию прав на... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T14:04+0300

2026-11-27T14:04+0300

2026-11-27T14:04+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили поправки в налоговое законодательство, документом исключается с 1 января 2027 года взимание государственной пошлины за регистрацию прав на недвижимое имущество, находящееся в государственной и муниципальной собственности. Положение закона также касается прекращения указанных прав. По мнению законодателей, благодаря этой норме регионы существенно снизят расходы на управление своим имуществом.

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