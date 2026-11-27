https://1prime.ru/20261127/sovfed-875630849.html
Совфед одобрил отмену госпошлины за регистрацию прав на недвижимость
Совфед одобрил отмену госпошлины за регистрацию прав на недвижимость - 27.11.2026, ПРАЙМ
Совфед одобрил отмену госпошлины за регистрацию прав на недвижимость
Сенаторы одобрили поправки в налоговое законодательство, документом исключается с 1 января 2027 года взимание государственной пошлины за регистрацию прав на... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T14:04+0300
2026-11-27T14:04+0300
2026-11-27T14:04+0300
бизнес
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875630849.jpg?1795777464
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили поправки в налоговое законодательство, документом исключается с 1 января 2027 года взимание государственной пошлины за регистрацию прав на недвижимое имущество, находящееся в государственной и муниципальной собственности.
Положение закона также касается прекращения указанных прав.
По мнению законодателей, благодаря этой норме регионы существенно снизят расходы на управление своим имуществом.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили поправки в налоговое законодательство, документом исключается с 1 января 2027 года взимание государственной пошлины за регистрацию прав на недвижимое имущество, находящееся в государственной и муниципальной собственности.
Положение закона также касается прекращения указанных прав.
По мнению законодателей, благодаря этой норме регионы существенно снизят расходы на управление своим имуществом.