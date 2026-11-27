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Совфед одобрил закон о сохранении тарифов на соцстрахование от травматизма

Совфед одобрил закон о сохранении тарифов на соцстрахование от травматизма - 27.11.2026, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон о сохранении тарифов на соцстрахование от травматизма

Сенаторы на заседании палаты в пятницу одобрили закон, который, в числе прочего, сохраняет на постоянной основе действующие тарифы на обязательное социальное... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T14:04+0300

2026-11-27T14:04+0300

2026-11-27T14:04+0300

бизнес

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875630991.jpg?1795777468

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Сенаторы на заседании палаты в пятницу одобрили закон, который, в числе прочего, сохраняет на постоянной основе действующие тарифы на обязательное социальное страхование от производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Документ входит в бюджетный пакет. Он дополняет Налоговый кодекс главой о тарифах на обязательное социальное страхование от производственного травматизма и профессиональных заболеваний. При этом тарифы устанавливаются в действующих размерах без привязки к конкретным годам, то есть на постоянной основе. Как и сейчас, будут действовать 32 страховых тарифа (от 0,2% до 8,5% от сумм выплат и иных вознаграждений), дифференцированных по видам экономической деятельности в зависимости от класса профессионального риска. Для работодателей, привлекающих к труду инвалидов, сохраняется существующая с 2001 года льгота по уплате страховых взносов по данному виду страхования. Организации и индивидуальные предприниматели, использующие труд инвалидов, по-прежнему смогут уплачивать страховые взносы в размере 60% от установленных тарифов к суммам выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу застрахованных - инвалидов I, II и III групп. Закон, содержащий и другие изменения, вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, которые начнут действовать позже.

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