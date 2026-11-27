https://1prime.ru/20261127/sovfed-875632153.html
Совфед одобрил закон об индексации не выплаченных по решению суда пенсий
Совфед одобрил закон об индексации не выплаченных по решению суда пенсий - 27.11.2026, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон об индексации не выплаченных по решению суда пенсий
Совфед одобрил закон, устанавливающий особенности индексации сумм страховых пенсий, своевременно не выплаченных пенсионеру по решению суда. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T14:26+0300
2026-11-27T14:26+0300
2026-11-27T14:26+0300
совфед
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875632153.jpg?1795778770
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Совфед одобрил закон, устанавливающий особенности индексации сумм страховых пенсий, своевременно не выплаченных пенсионеру по решению суда.
Речь в документе идет о случаях, когда пенсионный орган по каким-то причинам не выплатил причитающиеся суммы за прошлый период - например, при назначении пенсии или ее перерасчете, - и пенсионер добился выплаты через суд. Пока решение исполняется, деньги обесцениваются из-за инфляции, и законопроект призван защитить эти суммы от таких потерь.
Закон дополняет федеральный закон "О страховых пенсиях" новой статьей. Согласно изменениям, индексация присужденных сумм будет производиться судом с первого дня после завершения месяца, следующего за месяцем вступления судебного решения в законную силу. Условием при этом является отсутствие необходимости дополнительного установления фактов, которые не находятся в распоряжении пенсионного органа и не могут быть получены им через межведомственное взаимодействие.
Новый подход позволит защитить выплаты от финансовых потерь из-за инфляционных процессов и не потребует внесения изменений в Гражданский процессуальный кодекс и Бюджетный кодекс, отмечается в документе.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совфед
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Совфед одобрил закон, устанавливающий особенности индексации сумм страховых пенсий, своевременно не выплаченных пенсионеру по решению суда.
Речь в документе идет о случаях, когда пенсионный орган по каким-то причинам не выплатил причитающиеся суммы за прошлый период - например, при назначении пенсии или ее перерасчете, - и пенсионер добился выплаты через суд. Пока решение исполняется, деньги обесцениваются из-за инфляции, и законопроект призван защитить эти суммы от таких потерь.
Закон дополняет федеральный закон "О страховых пенсиях" новой статьей. Согласно изменениям, индексация присужденных сумм будет производиться судом с первого дня после завершения месяца, следующего за месяцем вступления судебного решения в законную силу. Условием при этом является отсутствие необходимости дополнительного установления фактов, которые не находятся в распоряжении пенсионного органа и не могут быть получены им через межведомственное взаимодействие.
Новый подход позволит защитить выплаты от финансовых потерь из-за инфляционных процессов и не потребует внесения изменений в Гражданский процессуальный кодекс и Бюджетный кодекс, отмечается в документе.