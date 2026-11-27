https://1prime.ru/20261127/sovfed-875632153.html

Совфед одобрил закон об индексации не выплаченных по решению суда пенсий

Совфед одобрил закон об индексации не выплаченных по решению суда пенсий - 27.11.2026, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон об индексации не выплаченных по решению суда пенсий

Совфед одобрил закон, устанавливающий особенности индексации сумм страховых пенсий, своевременно не выплаченных пенсионеру по решению суда. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T14:26+0300

2026-11-27T14:26+0300

2026-11-27T14:26+0300

совфед

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Совфед одобрил закон, устанавливающий особенности индексации сумм страховых пенсий, своевременно не выплаченных пенсионеру по решению суда. Речь в документе идет о случаях, когда пенсионный орган по каким-то причинам не выплатил причитающиеся суммы за прошлый период - например, при назначении пенсии или ее перерасчете, - и пенсионер добился выплаты через суд. Пока решение исполняется, деньги обесцениваются из-за инфляции, и законопроект призван защитить эти суммы от таких потерь. Закон дополняет федеральный закон "О страховых пенсиях" новой статьей. Согласно изменениям, индексация присужденных сумм будет производиться судом с первого дня после завершения месяца, следующего за месяцем вступления судебного решения в законную силу. Условием при этом является отсутствие необходимости дополнительного установления фактов, которые не находятся в распоряжении пенсионного органа и не могут быть получены им через межведомственное взаимодействие. Новый подход позволит защитить выплаты от финансовых потерь из-за инфляционных процессов и не потребует внесения изменений в Гражданский процессуальный кодекс и Бюджетный кодекс, отмечается в документе.

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совфед