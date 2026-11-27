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Совфед одобрил закон о повышении штрафов за экономические преступления

Совфед одобрил закон о повышении штрафов за экономические преступления - 27.11.2026, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон о повышении штрафов за экономические преступления

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который увеличивает размеры штрафов за отдельные преступления экономической направленности, в том числе за | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T14:29+0300

2026-11-27T14:29+0300

2026-11-27T14:29+0300

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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который увеличивает размеры штрафов за отдельные преступления экономической направленности, в том числе за мошенничество, незаконное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и злоупотребления при госзакупках. Ранее в 2024 году в законодательство были внесены изменения, повысившие пороговые значения крупного и особо крупного ущерба при квалификации ряда экономических преступлений, однако действовавшие размеры штрафов оставались прежними, отмечается в заключении конституционного комитета Совфеда. Одобренный сенаторами закон соотносит размер денежного взыскания с величиной причиненного вреда для обеспечения принципа соразмерности наказания. В частности, документом повышаются штрафы за нарушение авторских и смежных прав в крупном размере — с 200 тысяч до 1 миллиона рублей, а при отягчающих обстоятельствах дополнительный штраф к лишению свободы вырастет с 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей. За мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, штраф увеличивается с 300 тысяч до 500 тысяч рублей, в крупном размере — от 150 тысяч до 800 тысяч рублей (ранее от 100 тысяч до 500 тысяч рублей), а в особо крупном размере взыскание к лишению свободы повышается с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей. Кроме того, штрафы возрастают за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, сбыт и приобретение имущества, добытого преступным путем, а также за внесение заведомо ложных сведений в межевые и технические планы или карты-планы территорий. В сфере финансов, торговли и производства штрафы за незаконное предпринимательство увеличиваются с 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а при отягчающих обстоятельствах составят от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей (ранее от 100 тысяч до 500 тысяч рублей). За организацию финансовых пирамид взыскание вырастет с 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей, а в особо крупном размере — с 1,5 миллиона до 2,5 миллиона рублей. Повышение также коснется оборота немаркированных товаров, нелегальной банковской деятельности, незаконной выдачи и получения потребительских кредитов, злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности и искажения отчетности банков о вкладах граждан и индивидуальных предпринимателей. Помимо этого, ужесточаются санкции за махинации на рынке ценных бумаг, неправомерное использование инсайдерской информации, фальшивомонетничество, незаконные валютные переводы нерезидентам по подложным документам и нелегальный оборот драгоценных металлов, камней, жемчуга, янтаря и нефрита. За уклонение от уплаты налогов, а также за неисполнение обязанностей налогового агента штрафы составят от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей (ранее от 100 тысяч до 300 тысяч рублей), а при отягчающих обстоятельствах — от 1 миллиона до 2,5 миллиона рублей (ранее от 200 тысяч до 500 тысяч рублей). За злоупотребления в сфере государственных и муниципальных закупок взыскание вырастет с 200 тысяч до 300 тысяч рублей, а при отягчающих обстоятельствах — от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей (ранее от 200 тысяч до 1 миллиона рублей). Поправки также ужесточают денежные санкции за уклонение от уплаты таможенных пошлин, сокрытие активов от взыскания налогов, преднамеренное, фиктивное банкротство и иные неправомерные действия при банкротстве, ограничение конкуренции, незаконное использование товарных знаков и выдачу заведомо ложных экспертных заключений при госзакупках. Закон вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, общество , совет федерации