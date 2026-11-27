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Совфед одобрил закон о бюджете фонда ОМС на 2027-2029 годы
Совфед одобрил закон о бюджете фонда ОМС на 2027-2029 годы - 27.11.2026, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о бюджете фонда ОМС на 2027-2029 годы
Совфед одобрил закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T15:36+0300
2026-11-27T15:36+0300
2026-11-27T15:36+0300
финансы
омс
совфед
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Совфед одобрил закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
Бюджет фонда на 2027 год по доходам утвержден в сумме 5,038 триллиона рублей, на 2028 год – 5,398 триллиона, на 2029 год – 5,658 триллиона рублей; по расходам - 5,206 триллиона, 5,473 триллиона и 5,785 триллиона рублей соответственно.
Таким образом, на все три года предусмотрен дефицит бюджета фонда ОМС: на уровне 168 миллиардов рублей в 2027 году, 75 миллиардов – в 2028 году, 127 миллиардов – в 2029 году. Бюджет фонда сбалансирован переходящими остатками средств.
Основным источником доходов являются страховые взносы на ОМС. На их долю в 2027 году приходится 90,9% доходов бюджета фонда, в 2028 году - 90,7%, в 2029 году - 92,3%.
В бюджете фонда ОМС предусмотрены межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 2027 год в размере 372,6 миллиарда рублей, на 2028 год - 394,4 миллиарда, на 2029 год - 417,7 миллиарда. Эти трансферты пойдут на компенсацию выпадающих доходов в связи с пониженными тарифами страховых взносов, на обеспечение нестраховых расходов и проведение медицинской реабилитации.
Также в бюджете фонда резервируются средства нормированного страхового запаса на 2027 год в сумме 281,1 миллиарда рублей, на 2028 год - 245,7 миллиарда, на 2029 год - 246,4 миллиарда.
В структуре расходов бюджета фонда ОМС более 84% приходится на долю субвенций, предоставляемых бюджетам территориальных фондов ОМС для финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования.
В рамках этой программы оказывается первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь и диспансеризацию, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации воздушными судами), а также специализированная медпомощь, в том числе высокотехнологичная по установленному перечню.
Помимо этого, из бюджета фонда ОМС бюджету Соцфонда России будут предоставлены трансферты на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также на проведение профилактических медосмотров ребенка в течение первого года жизни: в 2027 и 2028 годах – по 12,3 миллиарда рублей, в 2029 году - 12,4 миллиарда.
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финансы, омс, совфед
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Совфед одобрил закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
Бюджет фонда на 2027 год по доходам утвержден в сумме 5,038 триллиона рублей, на 2028 год – 5,398 триллиона, на 2029 год – 5,658 триллиона рублей; по расходам - 5,206 триллиона, 5,473 триллиона и 5,785 триллиона рублей соответственно.
Таким образом, на все три года предусмотрен дефицит бюджета фонда ОМС: на уровне 168 миллиардов рублей в 2027 году, 75 миллиардов – в 2028 году, 127 миллиардов – в 2029 году. Бюджет фонда сбалансирован переходящими остатками средств.
Основным источником доходов являются страховые взносы на ОМС. На их долю в 2027 году приходится 90,9% доходов бюджета фонда, в 2028 году - 90,7%, в 2029 году - 92,3%.
В бюджете фонда ОМС предусмотрены межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 2027 год в размере 372,6 миллиарда рублей, на 2028 год - 394,4 миллиарда, на 2029 год - 417,7 миллиарда. Эти трансферты пойдут на компенсацию выпадающих доходов в связи с пониженными тарифами страховых взносов, на обеспечение нестраховых расходов и проведение медицинской реабилитации.
Также в бюджете фонда резервируются средства нормированного страхового запаса на 2027 год в сумме 281,1 миллиарда рублей, на 2028 год - 245,7 миллиарда, на 2029 год - 246,4 миллиарда.
В структуре расходов бюджета фонда ОМС более 84% приходится на долю субвенций, предоставляемых бюджетам территориальных фондов ОМС для финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования.
В рамках этой программы оказывается первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую помощь и диспансеризацию, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации воздушными судами), а также специализированная медпомощь, в том числе высокотехнологичная по установленному перечню.
Помимо этого, из бюджета фонда ОМС бюджету Соцфонда России будут предоставлены трансферты на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период, а также на проведение профилактических медосмотров ребенка в течение первого года жизни: в 2027 и 2028 годах – по 12,3 миллиарда рублей, в 2029 году - 12,4 миллиарда.