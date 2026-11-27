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Совфед одобрил закон об увеличении страховки по долгосрочным вкладам

Совфед одобрил закон об увеличении страховки по долгосрочным вкладам - 27.11.2026, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон об увеличении страховки по долгосрочным вкладам

Сенаторы одобрили закон об увеличении с 1 января 2027 года размера страхового возмещения по долгосрочным вкладам в российских банках в целях повышения их... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T16:01+0300

2026-11-27T16:01+0300

2026-11-27T16:01+0300

финансы

банки

россия

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон об увеличении с 1 января 2027 года размера страхового возмещения по долгосрочным вкладам в российских банках в целях повышения их привлекательности для граждан. В частности, документ увеличивает с 1,4 миллиона до 2 миллионов рублей размер страхового возмещения по вкладам на срок более трех лет. До аналогичного уровня повышается и возмещение по вкладам на срок от одного до трех лет, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами. Ранее страховка по таким безотзывным вкладам на срок от трех лет была увеличена до 2,8 миллиона рублей. Размер страхового возмещения по счетам эскроу повышается в три раза – до 30 миллионов рублей. Такие счета открываются для купли-продажи недвижимости, расчетов по договорам участия в долевом строительстве или стройподряде. По каждому эскроу-счету страховка будет рассчитываться отдельно. Кроме того, вводятся дифференцированные базовые ставки страховых взносов банков в фонд обязательного страхования вкладов в зависимости от вида вклада. По долгосрочным вкладам эти ставки не должны превышать 0,125% расчетной базы, по счетам эскроу - 0,05%, по вкладам в иностранной валюте - 0,375%, по другим рублевым вкладам - 0,15%.

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финансы, банки, россия