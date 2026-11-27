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Совфед одобрил закон об усилении ответственности за работу с ломом

Совфед одобрил закон об усилении ответственности за работу с ломом - 27.11.2026, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон об усилении ответственности за работу с ломом

Совфед одобрил закон, который усиливает административную ответственность за нарушение правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов, а также... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T16:07+0300

2026-11-27T16:07+0300

2026-11-27T16:07+0300

общество

совфед

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Совфед одобрил закон, который усиливает административную ответственность за нарушение правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов, а также вводит штрафы за предпринимательскую деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома таких металлов без лицензии. Сейчас существуют штрафы за нарушение правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов. Штраф для граждан составляет от 2 до 2,5 тысячИ рублей, для должностных лиц - от 4 до 5 тысяч, для юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей. Согласно новому закону, статьЯ излагается в новой редакции и делится на две части. Первая - работа с ломом без лицензии, если в действиях нет признаков уголовного преступления. Штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 250 тысяч, для юридических лиц - от 1 до 2 миллионов. Документ также усиливает ответственность за нарушение правил обращения с ломом и отходами металлов: приема, учета, хранения, транспортировки, а также их отчуждения. Штраф для граждан вырастет до 20-40 тысяч рублей, для должностных лиц - до 40-50 тысяч, для юрлиц - до 150-200 тысяч.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , совфед