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Совфед обязал производителей раскрывать данные об ингредиентах табака
Совфед обязал производителей раскрывать данные об ингредиентах табака - 27.11.2026, ПРАЙМ
Совфед обязал производителей раскрывать данные об ингредиентах табака
Сенаторы одобрили поправки в закон "О коммерческой тайне", которые обязывают производителей раскрывать данные об ингредиентах табачных изделий и... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T16:10+0300
2026-11-27T16:10+0300
2026-11-27T16:10+0300
россия
общество
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили поправки в закон "О коммерческой тайне", которые обязывают производителей раскрывать данные об ингредиентах табачных изделий и никотинсодержащей продукции.
В соответствии с документом к коммерческой тайне нельзя будет отнести сведения о наличии и количестве ингредиентов в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции.
Речь идет об ингредиентах, которые усиливают никотиновую зависимость, оказывают токсическое воздействие, а также имеют канцерогенные, мутагенные и репротоксические свойства либо приобретают их при нагревании или тлении.
Репротоксическими называют свойства веществ, которые негативно влияют на репродуктивную функцию.
"Последствия реализации законопроекта будут выражаться в улучшении демографической и социально-экономической ситуации в Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2027 года.
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россия, общество
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили поправки в закон "О коммерческой тайне", которые обязывают производителей раскрывать данные об ингредиентах табачных изделий и никотинсодержащей продукции.
В соответствии с документом к коммерческой тайне нельзя будет отнести сведения о наличии и количестве ингредиентов в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции.
Речь идет об ингредиентах, которые усиливают никотиновую зависимость, оказывают токсическое воздействие, а также имеют канцерогенные, мутагенные и репротоксические свойства либо приобретают их при нагревании или тлении.
Репротоксическими называют свойства веществ, которые негативно влияют на репродуктивную функцию.
"Последствия реализации законопроекта будут выражаться в улучшении демографической и социально-экономической ситуации в Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2027 года.