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Совфед обязал производителей раскрывать данные об ингредиентах табака

Совфед обязал производителей раскрывать данные об ингредиентах табака - 27.11.2026, ПРАЙМ

Совфед обязал производителей раскрывать данные об ингредиентах табака

Сенаторы одобрили поправки в закон "О коммерческой тайне", которые обязывают производителей раскрывать данные об ингредиентах табачных изделий и... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T16:10+0300

2026-11-27T16:10+0300

2026-11-27T16:10+0300

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общество

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили поправки в закон "О коммерческой тайне", которые обязывают производителей раскрывать данные об ингредиентах табачных изделий и никотинсодержащей продукции. В соответствии с документом к коммерческой тайне нельзя будет отнести сведения о наличии и количестве ингредиентов в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции. Речь идет об ингредиентах, которые усиливают никотиновую зависимость, оказывают токсическое воздействие, а также имеют канцерогенные, мутагенные и репротоксические свойства либо приобретают их при нагревании или тлении. Репротоксическими называют свойства веществ, которые негативно влияют на репродуктивную функцию. "Последствия реализации законопроекта будут выражаться в улучшении демографической и социально-экономической ситуации в Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке. Закон должен вступить в силу с 1 января 2027 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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