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Совфед одобрил закон об увеличении популяции тихоокеанских лососей
Совфед одобрил закон об увеличении популяции тихоокеанских лососей - 27.11.2026, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон об увеличении популяции тихоокеанских лососей
Совет Федерации одобрил закон, направленный на увеличение популяции тихоокеанских лососей. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T23:04+0300
2026-11-27T23:04+0300
2026-11-27T23:04+0300
россия
общество
совет федерации
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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, направленный на увеличение популяции тихоокеанских лососей.
Закон предусматривает реализацию возможности увеличения популяции тихоокеанских лососей, выращиваемых на лососевых рыбоводных заводах. В этих целях уточняются существенные условия договора пользования рыбоводным участком, который находится в государственной или муниципальной собственности.
В отношении тихоокеанских лососей таким условием устанавливается их выпуск в водные объекты речного бассейна Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, в котором расположен участок, и изъятие из водного объекта в границах рыбоводного участка.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2027 года.
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россия, общество , совет федерации
РОССИЯ, Общество , Совет Федерации
МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, направленный на увеличение популяции тихоокеанских лососей.
Закон предусматривает реализацию возможности увеличения популяции тихоокеанских лососей, выращиваемых на лососевых рыбоводных заводах. В этих целях уточняются существенные условия договора пользования рыбоводным участком, который находится в государственной или муниципальной собственности.
В отношении тихоокеанских лососей таким условием устанавливается их выпуск в водные объекты речного бассейна Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, в котором расположен участок, и изъятие из водного объекта в границах рыбоводного участка.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2027 года.