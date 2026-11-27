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Совфед одобрил закон об увеличении популяции тихоокеанских лососей

Совфед одобрил закон об увеличении популяции тихоокеанских лососей - 27.11.2026, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон об увеличении популяции тихоокеанских лососей

Совет Федерации одобрил закон, направленный на увеличение популяции тихоокеанских лососей. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T23:04+0300

2026-11-27T23:04+0300

2026-11-27T23:04+0300

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общество

совет федерации

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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон, направленный на увеличение популяции тихоокеанских лососей. Закон предусматривает реализацию возможности увеличения популяции тихоокеанских лососей, выращиваемых на лососевых рыбоводных заводах. В этих целях уточняются существенные условия договора пользования рыбоводным участком, который находится в государственной или муниципальной собственности. В отношении тихоокеанских лососей таким условием устанавливается их выпуск в водные объекты речного бассейна Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, в котором расположен участок, и изъятие из водного объекта в границах рыбоводного участка. Закон вступает в силу с 1 сентября 2027 года.

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россия, общество , совет федерации