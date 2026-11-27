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Совфед одобрил отмену механизма корректировки кадастровой стоимости
Совфед одобрил отмену механизма корректировки кадастровой стоимости - 27.11.2026, ПРАЙМ
Совфед одобрил отмену механизма корректировки кадастровой стоимости
Сенаторы одобрили закон, который отменяет механизм корректировки кадастровой стоимости объектов недвижимости на основе индексов рынка недвижимости (ИРН). | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T23:25+0300
2026-11-27T23:25+0300
2026-11-27T23:25+0300
недвижимость
роскадастр
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875647261.jpg?1795811137
МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который отменяет механизм корректировки кадастровой стоимости объектов недвижимости на основе индексов рынка недвижимости (ИРН).
Изменения в законодательство направлены на предотвращение необоснованного снижения налоговой базы по имущественным налогам.
В пояснительной записке уточняется, что "Роскадастр" рассчитывает ИРН для каждого региона отдельно по каждому виду объектов недвижимости, категорий земель, назначений зданий и помещений. Если индекс падает более чем на 30% по сравнению с годом, следующим за последней кадастровой оценкой, кадастровая стоимость объектов должна пересчитываться путем умножения на этот индекс.
При этом с 2021 года, когда начали действовать требования о расчете ИРН, ни в одном регионе страны такой пересчет ни разу не производился.
Кроме того, обсуждается переход на проведение государственной кадастровой оценки раз в два года, это делает ежегодный расчет индексов нецелесообразным.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
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недвижимость, роскадастр
МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который отменяет механизм корректировки кадастровой стоимости объектов недвижимости на основе индексов рынка недвижимости (ИРН).
Изменения в законодательство направлены на предотвращение необоснованного снижения налоговой базы по имущественным налогам.
В пояснительной записке уточняется, что "Роскадастр" рассчитывает ИРН для каждого региона отдельно по каждому виду объектов недвижимости, категорий земель, назначений зданий и помещений. Если индекс падает более чем на 30% по сравнению с годом, следующим за последней кадастровой оценкой, кадастровая стоимость объектов должна пересчитываться путем умножения на этот индекс.
При этом с 2021 года, когда начали действовать требования о расчете ИРН, ни в одном регионе страны такой пересчет ни разу не производился.
Кроме того, обсуждается переход на проведение государственной кадастровой оценки раз в два года, это делает ежегодный расчет индексов нецелесообразным.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.