https://1prime.ru/20261127/spb-875641883.html

"СПБ биржа" с 1 декабря начинает торги за рубли тремя криптовалютами

"СПБ биржа" с 1 декабря начинает торги за рубли тремя криптовалютами - 27.11.2026, ПРАЙМ

"СПБ биржа" с 1 декабря начинает торги за рубли тремя криптовалютами

"СПБ биржа" с 1 декабря начинает биржевые торги за рубли тремя криптовалютами: биткоином, эфиром и "Ю Эс Ди Тезер" (USDT), следует из сообщения биржи. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T19:10+0300

2026-11-27T19:10+0300

2026-11-27T19:10+0300

рынок

финансы

акции

банк россии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875641883.jpg?1795795825

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "СПБ биржа" с 1 декабря начинает биржевые торги за рубли тремя криптовалютами: биткоином, эфиром и "Ю Эс Ди Тезер" (USDT), следует из сообщения биржи. "СПБ биржа" с 1 декабря 2026 года начинает биржевые торги на спотовом рынке цифровых активов. На старте будут доступны биткоин (BTC), эфир (ETH) и "Ю Эс Ди Тезер" (USDT) в торговых парах с российским рублем. Банк России 27 ноября 2026 года включил "СПБ биржу" в реестр цифровых депозитариев", - сообщила торговая площадка. На первом этапе "СПБ биржа" предоставит брокерам готовую биржевую инфраструктуру для опытной эксплуатации. Это позволит участникам торгов в условиях действующего биржевого рынка настроить учетные системы и подготовить клиентские сервисы для торговли цифровыми активами. Доступ инвесторов к торгам будет открываться по мере готовности брокеров, поясняет биржа. Торги цифровыми активами будут проводиться с 09.00 до 16.00 мск в режиме основных торгов с кодом расчетов Т0. Расчеты по сделкам будут осуществляться в российских рублях в день их заключения, также отмечает биржа. Сделки с биткоином, эфиром и USDT будут доступны квалифицированным и неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. В перечень цифровых активов, допущенных к торгам на "СПБ бирже", также включены "Ти Ар Икс" (TRX) и "Ю Эс Ди Коин" (USDC), сделки с которыми будут доступны только квалифицированным инвесторам. Дата начала торгов этими активами будет объявлена дополнительно, отмечает биржа. "Граница между традиционным финансовым рынком и рынком криптовалют постепенно стирается. На "СПБ бирже" уже сформировался ликвидный рынок неоактивов на криптовалюты, позволяющих инвесторам торговать без использования иностранной расчетной инфраструктуры. Мы видим спрос и на спотовые инструменты. С их запуском на единой биржевой инфраструктуре будут развиваться два взаимодополняющих рынка. Это позволит инвесторам реализовывать различные торговые стратегии, включая хеджирование и арбитраж", - отметил генеральный директор "СПБ биржи" Евгений Сердюков.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, акции, банк россии