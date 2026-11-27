https://1prime.ru/20261127/spotify-875644615.html

В Белоруссии ограничат доступ к Spotify из-за долгов по налогам

В Белоруссии ограничат доступ к Spotify из-за долгов по налогам - 27.11.2026, ПРАЙМ

В Белоруссии ограничат доступ к Spotify из-за долгов по налогам

Доступ к музыкальному сервису Spotify будет ограничен в Белоруссии с 1 декабря из-за долгов по налогам, сообщило министерство по налогам и сборам республики. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T20:43+0300

2026-11-27T20:43+0300

2026-11-27T20:43+0300

технологии

белоруссия

spotify

https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/08/12/860843632_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_816f438a23352b5ae73f5d1393f36ab7.jpg

МИНСК, 27 ноя - ПРАЙМ. Доступ к музыкальному сервису Spotify будет ограничен в Белоруссии с 1 декабря из-за долгов по налогам, сообщило министерство по налогам и сборам республики. "Налоговым ведомством принято решение об ограничении с 1 декабря 2026 г. доступа к интернет-ресурсу, используемому таким плательщиком для оказания услуг в электронной форме", - говорится в сообщении. Ведомство констатировало, что музыкальный сервис не погасил задолженность перед бюджетом Белоруссии по НДС. "Это означает, что распространение контента, предлагаемого таким сервисом, на территории Республики Беларусь будет прекращено, что, в свою очередь, ограничит возможность получения выручки компанией-нерезидентом от белорусских подписчиков", - добавили в министерстве.

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, белоруссия, spotify