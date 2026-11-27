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В Белоруссии ограничат доступ к Spotify из-за долгов по налогам
В Белоруссии ограничат доступ к Spotify из-за долгов по налогам - 27.11.2026, ПРАЙМ
В Белоруссии ограничат доступ к Spotify из-за долгов по налогам
Доступ к музыкальному сервису Spotify будет ограничен в Белоруссии с 1 декабря из-за долгов по налогам, сообщило министерство по налогам и сборам республики. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T20:43+0300
2026-11-27T20:43+0300
2026-11-27T20:43+0300
технологии
белоруссия
spotify
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МИНСК, 27 ноя - ПРАЙМ. Доступ к музыкальному сервису Spotify будет ограничен в Белоруссии с 1 декабря из-за долгов по налогам, сообщило министерство по налогам и сборам республики. "Налоговым ведомством принято решение об ограничении с 1 декабря 2026 г. доступа к интернет-ресурсу, используемому таким плательщиком для оказания услуг в электронной форме", - говорится в сообщении. Ведомство констатировало, что музыкальный сервис не погасил задолженность перед бюджетом Белоруссии по НДС. "Это означает, что распространение контента, предлагаемого таким сервисом, на территории Республики Беларусь будет прекращено, что, в свою очередь, ограничит возможность получения выручки компанией-нерезидентом от белорусских подписчиков", - добавили в министерстве.
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технологии, белоруссия, spotify
Технологии, БЕЛОРУССИЯ, Spotify
В Белоруссии ограничат доступ к Spotify из-за долгов по налогам
В Белоруссии с 1 декабря ограничат доступ к Spotify из-за долгов по налогам
МИНСК, 27 ноя - ПРАЙМ. Доступ к музыкальному сервису Spotify будет ограничен в Белоруссии с 1 декабря из-за долгов по налогам, сообщило министерство по налогам и сборам республики.
"Налоговым ведомством принято решение об ограничении с 1 декабря 2026 г. доступа к интернет-ресурсу, используемому таким плательщиком для оказания услуг в электронной форме", - говорится в сообщении.
Ведомство констатировало, что музыкальный сервис не погасил задолженность перед бюджетом Белоруссии
по НДС.
"Это означает, что распространение контента, предлагаемого таким сервисом, на территории Республики Беларусь будет прекращено, что, в свою очередь, ограничит возможность получения выручки компанией-нерезидентом от белорусских подписчиков", - добавили в министерстве.