https://1prime.ru/20261127/spros-875614581.html

Спрос студентов на подработку в такси и пассажирских перевозках вырос на 35%

Спрос студентов на подработку в такси и пассажирских перевозках вырос на 35% - 27.11.2026, ПРАЙМ

Спрос студентов на подработку в такси и пассажирских перевозках вырос на 35%

Спрос российских студентов на подработку в сфере такси и пассажирских перевозок вырос за 10 месяцев 2026 года на 35% в годовом выражении, говорится в... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T09:31+0300

2026-11-27T09:31+0300

2026-11-27T09:31+0300

бизнес

россия

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875614581.jpg?1795761092

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Спрос российских студентов на подработку в сфере такси и пассажирских перевозок вырос за 10 месяцев 2026 года на 35% в годовом выражении, говорится в исследовании "Авито Подработки", которое есть у РИА Новости. "Среди направлений с наиболее заметным ростом интереса студентов - такси и пассажирские перевозки: число контактов с предложениями увеличилось на 35% год к году", - говорится в исследовании. Также студенты стали чаще искать подработку в сфере фитнес-клубов, СПА и салонов красоты - на 21%, отмечают аналитики. Кроме того, спрос от этой категории исполнителей вырос на 15% в доставке, грузоперевозках и логистике.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия