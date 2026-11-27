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Спрос студентов на подработку в такси и пассажирских перевозках вырос на 35%
Спрос студентов на подработку в такси и пассажирских перевозках вырос на 35% - 27.11.2026, ПРАЙМ
Спрос студентов на подработку в такси и пассажирских перевозках вырос на 35%
Спрос российских студентов на подработку в сфере такси и пассажирских перевозок вырос за 10 месяцев 2026 года на 35% в годовом выражении, говорится в... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T09:31+0300
2026-11-27T09:31+0300
2026-11-27T09:31+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Спрос российских студентов на подработку в сфере такси и пассажирских перевозок вырос за 10 месяцев 2026 года на 35% в годовом выражении, говорится в исследовании "Авито Подработки", которое есть у РИА Новости.
"Среди направлений с наиболее заметным ростом интереса студентов - такси и пассажирские перевозки: число контактов с предложениями увеличилось на 35% год к году", - говорится в исследовании.
Также студенты стали чаще искать подработку в сфере фитнес-клубов, СПА и салонов красоты - на 21%, отмечают аналитики.
Кроме того, спрос от этой категории исполнителей вырос на 15% в доставке, грузоперевозках и логистике.
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бизнес, россия
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Спрос российских студентов на подработку в сфере такси и пассажирских перевозок вырос за 10 месяцев 2026 года на 35% в годовом выражении, говорится в исследовании "Авито Подработки", которое есть у РИА Новости.
"Среди направлений с наиболее заметным ростом интереса студентов - такси и пассажирские перевозки: число контактов с предложениями увеличилось на 35% год к году", - говорится в исследовании.
Также студенты стали чаще искать подработку в сфере фитнес-клубов, СПА и салонов красоты - на 21%, отмечают аналитики.
Кроме того, спрос от этой категории исполнителей вырос на 15% в доставке, грузоперевозках и логистике.