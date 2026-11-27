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Newsweek: США построят военные объекты в Гренландии за 500 миллионов долларов
Newsweek: США построят военные объекты в Гренландии за 500 миллионов долларов - 27.11.2026, ПРАЙМ
Newsweek: США построят военные объекты в Гренландии за 500 миллионов долларов
США рассматривают программу военного строительства на территории Гренландии стоимостью до 500 миллионов долларов для укрепления американского присутствия в... | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T09:40+0300
2026-11-27T09:40+0300
2026-11-27T09:40+0300
сша
гренландия
арктика
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ВАШИНГТОН, 27 ноя – ПРАЙМ. США рассматривают программу военного строительства на территории Гренландии стоимостью до 500 миллионов долларов для укрепления американского присутствия в Арктике, в частности развития космической базы Питуффик на северо-западном побережье острова, сообщает Newsweek со ссылкой на внутренние документы. "В документах Инженерного корпуса армии США стоимость строительства оценивается в сумму от 250 до 500 миллионов долларов", – передает издание. Согласно данным газеты, проект предусматривает строительство трех ангаров для самолетов, отдельного здания для техобслуживания авиатехники, а также модернизацию инфраструктуры, обеспечивающей авиационные операции и защиту техники от коррозии. В документах также упоминаются объекты для обслуживания самолетов-невидимок и поддержки секретных военных операций. Среди технических характеристик отмечается Автономная логистическая информационная система (ALIS), связанная с американским истребителем F-35, хотя Вашингтон не подтвердил планы по размещению самолетов этого типа в Гренландии. Подготовительные работы уже начались. Инженерный корпус армии США подтвердил изданию, что правительство заключило отдельный контракт на проектирование. США, Дания и Гренландия 22 сентября подписали соглашение, расширяющее возможности американского военного присутствия на острове. Документ дополняет действующее с 1951 года соглашение об обороне Гренландии и предусматривает создание новых военных объектов в Нарсарсуаке на юге острова и Местерсвиге - на востоке.
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сша, гренландия, арктика
ВАШИНГТОН, 27 ноя – ПРАЙМ. США рассматривают программу военного строительства на территории Гренландии стоимостью до 500 миллионов долларов для укрепления американского присутствия в Арктике, в частности развития космической базы Питуффик на северо-западном побережье острова, сообщает Newsweek со ссылкой на внутренние документы.
"В документах Инженерного корпуса армии США стоимость строительства оценивается в сумму от 250 до 500 миллионов долларов", – передает издание.
Согласно данным газеты, проект предусматривает строительство трех ангаров для самолетов, отдельного здания для техобслуживания авиатехники, а также модернизацию инфраструктуры, обеспечивающей авиационные операции и защиту техники от коррозии.
В документах также упоминаются объекты для обслуживания самолетов-невидимок и поддержки секретных военных операций. Среди технических характеристик отмечается Автономная логистическая информационная система (ALIS), связанная с американским истребителем F-35, хотя Вашингтон не подтвердил планы по размещению самолетов этого типа в Гренландии.
Подготовительные работы уже начались. Инженерный корпус армии США подтвердил изданию, что правительство заключило отдельный контракт на проектирование.
США, Дания и Гренландия 22 сентября подписали соглашение, расширяющее возможности американского военного присутствия на острове. Документ дополняет действующее с 1951 года соглашение об обороне Гренландии и предусматривает создание новых военных объектов в Нарсарсуаке на юге острова и Местерсвиге - на востоке.