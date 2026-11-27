https://1prime.ru/20261127/stambul-875606909.html

Заседание смешанной межправкомиссии России и Турции пройдет в Стамбуле

Заседание смешанной межправкомиссии России и Турции пройдет в Стамбуле - 27.11.2026, ПРАЙМ

Заседание смешанной межправкомиссии России и Турции пройдет в Стамбуле

Двадцатое заседание смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК) пройдет в пятницу в Стамбуле. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T00:22+0300

2026-11-27T00:22+0300

2026-11-27T00:22+0300

мировая экономика

турция

москва

стамбул

александр новак

леонид михельсон

владимир путин

газпром

аэс "аккую"

новатэк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875606909.jpg?1795728129

СТАМБУЛ, 27 ноя - ПРАЙМ. Двадцатое заседание смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК) пройдет в пятницу в Стамбуле. Сопредседателями двухсторонней межправкомиссии являются вице-премьер России Александр Новак и министр торговли Турции Омер Болат. В рамках МПК действуют несколько рабочих групп, в том числе по торговле, инвестициям и межрегиональному сотрудничеству, энергетике, транспорту, промышленности, туризму, финансовому и банковскому сотрудничеству. Последнее заседание межправкомиссии состоялось в Москве 25-27 июня 2025 года. Одной из приоритетных сфер торгово-экономического сотрудничества между двумя странами является энергетика. "Газпром" осуществляет поставки газа по трубопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток" в республику. Первая в Турции атомная электростанция "Аккую" строится с участием России. Кроме того, "Новатэк" подписал договор на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Турцию, обсуждается увеличение объемов и инвестиции в газовую отрасль, рассказывал журналистам в ноябре глава компании Леонид Михельсон. Турция остается одним из значимых направлений российского экспорта минеральных удобрений. По итогам 2025 года объем взаимной торговли этой продукцией увеличился почти на 92%. Россия в январе-октябре 2026 года нарастила экспорт удобрений в Турцию на 21%, сообщал Минсельхоз РФ. Товарооборот России и Турции вырос в 2025 году в физическом выражении, сопредседатели межправкомиссии - Новак и Болат - в феврале обсуждали возможные шаги для наращивания товарооборота до 100 миллиардов долларов. Москва и Анкара в последние годы неоднократно заявляли о намерении увеличивать долю расчетов в рублях и турецких лирах, чтобы снизить зависимость двусторонней торговли от доллара и евро. По словам президента России Владимира Путина, ежегодно Турцию посещают 7 миллионов российских туристов, что является весомым вкладом в экономику страны.

турция

москва

стамбул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, турция, москва, стамбул, александр новак, леонид михельсон, владимир путин, газпром, аэс "аккую", новатэк, газопровод "турецкий поток", голубой поток