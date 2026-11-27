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Заседание смешанной межправкомиссии России и Турции пройдет в Стамбуле
Заседание смешанной межправкомиссии России и Турции пройдет в Стамбуле - 27.11.2026, ПРАЙМ
Заседание смешанной межправкомиссии России и Турции пройдет в Стамбуле
Двадцатое заседание смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК) пройдет в пятницу в Стамбуле. | 27.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-27T00:22+0300
2026-11-27T00:22+0300
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СТАМБУЛ, 27 ноя - ПРАЙМ. Двадцатое заседание смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК) пройдет в пятницу в Стамбуле.
Сопредседателями двухсторонней межправкомиссии являются вице-премьер России Александр Новак и министр торговли Турции Омер Болат.
В рамках МПК действуют несколько рабочих групп, в том числе по торговле, инвестициям и межрегиональному сотрудничеству, энергетике, транспорту, промышленности, туризму, финансовому и банковскому сотрудничеству. Последнее заседание межправкомиссии состоялось в Москве 25-27 июня 2025 года.
Одной из приоритетных сфер торгово-экономического сотрудничества между двумя странами является энергетика. "Газпром" осуществляет поставки газа по трубопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток" в республику. Первая в Турции атомная электростанция "Аккую" строится с участием России.
Кроме того, "Новатэк" подписал договор на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Турцию, обсуждается увеличение объемов и инвестиции в газовую отрасль, рассказывал журналистам в ноябре глава компании Леонид Михельсон.
Турция остается одним из значимых направлений российского экспорта минеральных удобрений. По итогам 2025 года объем взаимной торговли этой продукцией увеличился почти на 92%. Россия в январе-октябре 2026 года нарастила экспорт удобрений в Турцию на 21%, сообщал Минсельхоз РФ.
Товарооборот России и Турции вырос в 2025 году в физическом выражении, сопредседатели межправкомиссии - Новак и Болат - в феврале обсуждали возможные шаги для наращивания товарооборота до 100 миллиардов долларов. Москва и Анкара в последние годы неоднократно заявляли о намерении увеличивать долю расчетов в рублях и турецких лирах, чтобы снизить зависимость двусторонней торговли от доллара и евро.
По словам президента России Владимира Путина, ежегодно Турцию посещают 7 миллионов российских туристов, что является весомым вкладом в экономику страны.
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мировая экономика, турция, москва, стамбул, александр новак, леонид михельсон, владимир путин, газпром, аэс "аккую", новатэк, газопровод "турецкий поток", голубой поток
Мировая экономика, ТУРЦИЯ, МОСКВА, Стамбул, Александр Новак, Леонид Михельсон, Владимир Путин, Газпром, АЭС "Аккую", Новатэк, Газопровод "Турецкий поток", Голубой поток
СТАМБУЛ, 27 ноя - ПРАЙМ. Двадцатое заседание смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК) пройдет в пятницу в Стамбуле.
Сопредседателями двухсторонней межправкомиссии являются вице-премьер России Александр Новак и министр торговли Турции Омер Болат.
В рамках МПК действуют несколько рабочих групп, в том числе по торговле, инвестициям и межрегиональному сотрудничеству, энергетике, транспорту, промышленности, туризму, финансовому и банковскому сотрудничеству. Последнее заседание межправкомиссии состоялось в Москве 25-27 июня 2025 года.
Одной из приоритетных сфер торгово-экономического сотрудничества между двумя странами является энергетика. "Газпром" осуществляет поставки газа по трубопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток" в республику. Первая в Турции атомная электростанция "Аккую" строится с участием России.
Кроме того, "Новатэк" подписал договор на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Турцию, обсуждается увеличение объемов и инвестиции в газовую отрасль, рассказывал журналистам в ноябре глава компании Леонид Михельсон.
Турция остается одним из значимых направлений российского экспорта минеральных удобрений. По итогам 2025 года объем взаимной торговли этой продукцией увеличился почти на 92%. Россия в январе-октябре 2026 года нарастила экспорт удобрений в Турцию на 21%, сообщал Минсельхоз РФ.
Товарооборот России и Турции вырос в 2025 году в физическом выражении, сопредседатели межправкомиссии - Новак и Болат - в феврале обсуждали возможные шаги для наращивания товарооборота до 100 миллиардов долларов. Москва и Анкара в последние годы неоднократно заявляли о намерении увеличивать долю расчетов в рублях и турецких лирах, чтобы снизить зависимость двусторонней торговли от доллара и евро.
По словам президента России Владимира Путина, ежегодно Турцию посещают 7 миллионов российских туристов, что является весомым вкладом в экономику страны.