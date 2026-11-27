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SpaceX покинул вице-президент, отвечавший за услуги Starlink, пишут СМИ

SpaceX покинул вице-президент, отвечавший за услуги Starlink, пишут СМИ - 27.11.2026, ПРАЙМ

SpaceX покинул вице-президент, отвечавший за услуги Starlink, пишут СМИ

Вице-президент компании SpaceX Чад Гиббс, отвечавший за предоставление услуг связи через спутники Starlink, покинул свой пост на фоне превращения этой части... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T13:03+0300

2026-11-27T13:03+0300

2026-11-27T13:03+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Вице-президент компании SpaceX Чад Гиббс, отвечавший за предоставление услуг связи через спутники Starlink, покинул свой пост на фоне превращения этой части бизнеса компании в существенный источник дохода, сообщает издание Business Insider. "Чад Гиббс, вице-президент SpaceX по развитию, покидает компанию после более десяти лет работы, следует из внутреннего уведомления", - говорится в материале. Глава проекта Starlink Майкл Николлс разослал сотрудникам электронное письмо об этом в прошлую пятницу. Помимо благодарности там говорится о "заслуженной передышке" для Гиббса, однако не уточняется, будет ли тот принимать какое-либо участие в делах компании в дальнейшем, сказано в статье. Гиббс отвечал за развитие проекта мобильной связи Starlink, продажи услуг спутникового интернета, службу клиентской поддержки. На его странице в LinkedIn теперь указано, что он ушел из SpaceX. "Уход Гиббса… приходится на крайне важное время для Starlink. Услуга спутникового интернета за последние шесть лет выросла из стороннего проекта в основной источник прибыли. В прошлом году на Starlink пришлось более 60% дохода SpaceX", - пишет издание. Группировка Starlink насчитывает около 11 тысяч спутников. Компания SpaceX планирует запустить в ближайшие годы еще 100 тысяч новых аппаратов для этого сервиса. Она также развивает проект мобильной связи, разрабатывает планы размещения на орбите вычислительных мощностей. Для последнего планируется создать в космосе сеть из миллиона орбитальных дата-центров.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, spacex, starlink