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Стоимость клиентских активов УК за III квартал выросла на 3,5%

Стоимость клиентских активов УК за III квартал выросла на 3,5% - 27.11.2026, ПРАЙМ

Стоимость клиентских активов УК за III квартал выросла на 3,5%

Стоимость клиентских активов управляющих компаний (УК) за третий квартал выросла на 3,5% и превысила 37 триллион рублей, следует из сообщения ЦБ РФ. | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T18:30+0300

2026-11-27T18:30+0300

2026-11-27T18:30+0300

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Стоимость клиентских активов управляющих компаний (УК) за третий квартал выросла на 3,5% и превысила 37 триллион рублей, следует из сообщения ЦБ РФ. "Стоимость клиентских активов управляющих компаний за последний квартал выросла на 3,5% (к/к) (+18,2% г/г) и составила 37,1 триллиона рублей. Большую часть прироста обеспечило увеличение активов ПИФ (паевых инвестфондов) за счет чистого притока средств пайщиков и положительной доходности ЗПИФ (закрытых) и розничных фондов", - сообщает регулятор. "Еще 16% прироста пришлось на пенсионные средства НПФ под управлением УК, 15% – на средства по договорам ДУ (доверительного управления)", - добавляет ЦБ. Позитивную динамику показали корпоративные ЗПИФ, инвестиции в которые выросли за квартал почти в полтора раза - до 229 миллиардов рублей, а также массовые ЗПИФ. Чистый приток средств в эти фонды увеличился на 38% - до 57 миллиардов рублей. Средняя сумма вложений одного пайщика в массовые ЗПИФ увеличилась на 2% - до 2,9 миллиона рублей, оценили в ЦБ. Клиентов привлекали массовые ПИФ, инвестирующие прежде всего в коммерческую недвижимость, отметил регулятор.

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