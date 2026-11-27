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Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к "Уральским заводам" 29 января

Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к "Уральским заводам" 29 января - 27.11.2026, ПРАЙМ

Суд рассмотрит иск Генпрокуратуры к "Уральским заводам" 29 января

Арбитражный суд Москвы назначил на 29 января основные слушания по иску Генпрокуратуры России, требующей передать государству крупный пакет акций ижевского... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T13:42+0300

2026-11-27T13:42+0300

2026-11-27T13:42+0300

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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 29 января основные слушания по иску Генпрокуратуры России, требующей передать государству крупный пакет акций ижевского производителя радиоаппаратуры АО "Уральские заводы", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил истец в суде, бенефициар группы компаний, в которую входят "Уральские заводы", Виталий Шурыгин в 2022 году, "после того как активизировались следственные органы и встал вопрос уголовного преследования" уехал из России и перераспределил контроль над стратегическим холдингом между членами своей семьи. Долю участия получил и зять Шурыгина Андрей Перепелица, гражданин Молдовы. По мнению прокуратуры, тем самым в нарушение закона об иностранных инвестициях контроль над стратегическими предприятиями получила группа лиц с участием иностранного инвестора. Ответчиками в иске указаны АО "Финансово-промышленная группа "Уральские заводы", которое сейчас является единственным акционером "Уральских заводов", бывший гендиректор ФПГ "Уральские заводы" Виталий Шурыгин, Ольга, Вероника и Нина Шурыгины, Перепелица и еще ряд физлиц. Генпрокуратура требует признать ничтожными несколько договоров купли-продажи акций АО "Уральские заводы", заключенных между разными ответчиками, и применить последствия недействительности этих сделок в виде зачисления 510 акций номинальной стоимостью 1 тысяча рублей на лицевой счет Росимущества. Эти акции принадлежали Веронике Шурыгиной и еще пяти физлицам. Истец просит также признать незаконными ряд сделок с долями ООО "ЭБИСУ", холдинговой компании группы, и применить последствия их недействительности в виде взыскания в доход РФ долей в 100% в компании. Сейчас эти доли принадлежат Перепелице, Веронике и Ольге Шурыгиным и еще четырем физлицам. Представители ответчиков иск не признали, заявив, что Перепелица в 2006 году при получении российского гражданства в соответствии с процедурой отказался от гражданства Молдовы, а на дочери Шурыгина женился только в 2010 году. По словам ответчиков, нельзя говорить об установлении в 2022 году группой лиц контроля, так как он был у нее и до этого, а в 2022 году состоялись только внутрисемейные сделки. Сам Шурыгин в 2015 году был осужден на четыре года за хищение средств стратегического предприятия в крупном размере, а в 2022 году уехал из России в связи с началом расследования нового уголовного дела. Как писали СМИ в 2017 году, ФАС выявила, что АО "Уральские радиостанции", входящее в холдинг, поставляло в силовые структуры под российским брендом китайские радиостанции.

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россия, молдавия, москва, росимущество