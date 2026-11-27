https://1prime.ru/20261127/sud-875629848.html

Суд отложил рассмотрение иска ВТБ к бывшему владельцу апартаментов в отеле

Суд отложил рассмотрение иска ВТБ к бывшему владельцу апартаментов в отеле - 27.11.2026, ПРАЙМ

Суд отложил рассмотрение иска ВТБ к бывшему владельцу апартаментов в отеле

Арбитражный суд Москвы отложил на 22 декабря рассмотрение иска банка ВТБ о взыскании более 109,2 миллиона евро с кипрской Elleteri Holdings Limited, ООО... | 27.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-27T13:58+0300

2026-11-27T13:58+0300

2026-11-27T13:58+0300

бизнес

россия

москва

алексей хотин

втб

югра

фнс россии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875629848.jpg?1795777080

МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 22 декабря рассмотрение иска банка ВТБ о взыскании более 109,2 миллиона евро с кипрской Elleteri Holdings Limited, ООО "Гравел-М" и АО "Декмос", бывшего владельца апартаментов в отеле Four Seasons Hotel Moscow, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство конкурсного управляющего "Декмоса", недавно признанного банкротом. При этом истец заявил ходатайство об оставлении требований к этому ответчику без рассмотрения. Суд оставил ходатайство пока открытым. Представитель истца ранее пояснял, что взыскивается задолженность по кредитному договору, заключенному с кипрской компанией, которая допустила просрочку исполнения обязательств. Требования предъявлены также к двум ее поручителям. По состоянию на 2024 год "Декмосу" в отеле принадлежало 88 люксовых апартаментов и 180 машино-мест общей площадью более 15,9 тысячи квадратных метров. СМИ связывают эту компанию с осужденным экс-владельцем банка "Югра" Алексеем Хотиным. В материалах дела о банкротстве говорится, что "Декмос" владел объектами недвижимости стоимостью более 7,7 миллиарда рублей, которые были затем отчуждены в пользу ВТБ. В феврале прошлого года Федеральная служба судебных приставов сообщила, что в 2024 году обратила в доход государства тысячи объектов недвижимости, которые принадлежали Хотину и аффилированным с ним лицам. В их число вошли гостиница Four Seasons Hotel Moscow и торговая галерея "Модный сезон", уточняли в ведомстве. Замоскворецкий суд в 2024 году по иску Федеральной налоговой службы взыскал с Хотина в доход государства более 220,4 миллиарда рублей. В 2023 году этот же суд по иску Генпрокуратуры РФ взыскал с Хотина в доход государства около 192,2 миллиарда рублей и обратил взыскание на его нефтяные компании, входившие в группу "Русь-Ойл". Замоскворецкий суд в марте 2024 года приговорил Хотина к девяти годам колонии общего режима за хищение 23,6 миллиарда рублей у банка "Югра" путем выдачи в 2014-2017 годах заведомо невозвратных кредитов подконтрольным Хотину юрлицам. Следственным комитетом РФ в отношении Хотина расследуется еще одно дело о растрате, в котором ущерб превышает 240 миллиардов рублей.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, алексей хотин, втб, югра, фнс россии